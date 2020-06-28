Во время реконструкции на острове Канта нашли подземную комнату

Остров Канта снова открыт для туристов. Правда, пока там можно попасть только к Кафедральному собору, сделать круг под его стенами и сфотографироваться с могилой Канта. Все остальное огорожено сигнальными лентами, за которыми рабочие долбят молотками по брусчатке, кладут плитку, роют экскаваторами и лопатами грунт, сеют газон и поливают его. Что там действительно происходит, и какие новшества применяются при благоустройстве, корреспонденту «Комсомолки» рассказал советник губернатора по архитектуре Вячеслав Генне.

ПОДЗЕМНАЯ КОМНАТА НА ОСТРОВЕ

Пока мы обходили остров, то успели пару раз запнуться за ржавые дверные петли и арматуру. Вообще парк на острове сейчас усыпан битой немецкой посудой, обломками красного кирпича, плитки, керамических дверных звонков и прочими остатками былой роскоши. Сложившаяся под бомбами английских самолетов застройка Кнайпхофа ненадолго показалась, обнажив подвалы и фундаменты, чтобы снова отправиться под землю.

- Мы все ожидали, что рабочие упрутся в какие-то перекрытия, но все как-то обошлось. Хотя, пару интересных мест в центре острова мы все-таки нашли, - рассказывает Генне.

Вячеслав Генне.Фото: Иван МАРКОВ

- А вещи какие-то интересные находили?

- В основном, осколки. Пара швейных машинок была. Пачку посуды даже нашли. Несколько тарелок там были разбиты, а несколько оказались целыми. Но это все не представляло какой-то ценности, поэтому рабочие их разобрали. Правда, была и находка посерьезнее – подземное помещение, закрытое бетонной плитой. Когда эту плиту отодвинули, под ней оказался лаз. Залезли вовнутрь, а там комната. Видно, что ее вычистили и посещали неоднократно. Там были пакеты из-под кефира 2014 года. Кто-то, скорее всего, ночью отодвигал эту плиту, продолжал что-то под землей искать, да еще и перекусывал. Сейчас эту комнату засыпали.

- А не было мысли создать из этой комнаты туристический объект на волне интереса к подземельям Кёнигсберга?

- Можно было. Но ведь надо, чтобы все это красиво выглядело. Пришлось бы делать отдельный проект…

СТАРУЮ ПЛИТКУ ОТПРАВЯТ В СПОРТЛАГЕРЬ

Старую тротуарную плитку, которая еще не успела сильно износиться, все равно снимают и укладывают на паллеты. Зато ее место займет другая, разноформатная, польского производства.

- Старую плитку выбрасывать не будем, она уедет в спортивный лагерь Зеленоградска, несмотря на то, что по смете она на свалку должна отправиться, - указывает на паллеты советник губернатора. – Этим Ищенко (министр спорта – Ред.) занимается. В принципе, плитка в более-менее хорошем состоянии, хотя уложена черти когда.

Новая плитка, по словам Генне, будет уложена по дорожкам верхнего яруса острова, а также по диагональным дорожкам. Выкрошиться за пару лет, как на многих городских тротуарах, она не должна. Асфальт же останется только на набережных.

- У вас ведь часть дорожек будет с новым видом покрытия …

- Да, будем впервые использовать тенисит. Это такая кирпичная крошка, даже мука. Раньше он был довольно распространенным явлением. По детству помню, что его применяли в московских парках. Он, конечно, может выноситься ногами, частично даже вымываться, но его нужно подсыпать время от времени.

ФИШКИ, КОТОРЫХ В ГОРОДЕ ЕЩЕ НЕ БЫЛО

На острове произошла также одна тротуарная рокировка: гранитные плиты от эстакадного моста были перенесены к входу в собор, где раньше лежал разбитый асфальт. На основе гранитного мощения также были созданы тактильные плиты.

- Этот хэнд-мэйд проектировщики придумали, - уточняет Генне. – Бобышечки заказали, они недорогие были, плиты расчертили, засверлили, стальные элементы на клей посадили. Получилось неплохо, я считаю. И главное – эти плиты теперь гармонируют с другими элементами: подпорная стенка газона у нас сделана из кортеновской стали (сталь, не нуждающаяся в дополнительной коррозионной защите – Ред.) и опоры освещения в той же цветовой гамме - под ржавчину. Из той же стали будут сделаны таблички с подсветкой изнутри. На табличках разместим высказывания Иммануила Канта.

Ниша, в которой разместят стальную табличку с цитатой Канта.Фото: Иван МАРКОВ

Улица Канта, покрытая до недавнего времени асфальтом, теперь тоже изменилась. Ближайший к собору тротуар уже замостили гранитными плитами, проезжую часть – брусчаткой, а тротуар на противоположной стороне дороги – таким же продолговатым клинкером, как и улицу Баранова.

Для оформления пешеходной части острова использованы также старые кёнигсбергские канализационные люки.

– Кстати, с рельсами для трамвая пришлось повозиться. Мы взяли списанные рельсы разных форматов на складах "КалининградГорТранса". Часть – довоенные, часть – чешские. Теперь подрядчик старается так их изогнуть, чтобы была ровная дуга.

- А трамвай тут не хотели поставить?

- Такие предложения были. Но мы только деревья оттуда убрали, и, мне кажется, странно смотреться будет, если вдруг на место деревьев мы поставим трамвай. Это площадь, и трамвай будет ее загораживать.

«ПАРКУЮТСЯ ТАМ, ГДЕ НЕЛЬЗЯ, И ДАЮТ СОВЕТЫ»

Недавно построенную кассу Кафедрального собора, как и палатки у могилы Канта, разобрали. По мнению разработчиков проекта (это местные архитекторы Екатерина Фурс и Владимир Нефедов), старая касса не вписывалась в формат и заслоняла собой один из главных открыточных видов собора. Новая касса уже начинает оформляться строителями, появится также торговый ряд между рекой и собором со стороны Дома Советов.

Что касается собора, то подрядчик, засеяв газон, заметил, что местами у здания нет отмостки, и после дождя свежепосеянную траву буквально выбивает из земли. Эта проблема в проекте не была отражена, однако по периметру подрядчик уложит геотекстиль и гранитный щебень. Далее вопросом водоотведения должна будет заняться администрация собора.

Уже ближе к концу беседы Вячеслав Генне заметил, что как только остров вновь открылся для посещения, калининградцы начали устраивать массовые набеги к собору. И не только пешком, но и на автомобилях, паркуя их на тротуарах, где еще даже не закончена реконструкция.

- Зря открыли, конечно, - заметил Генне. – У нас ведь все разбираются и в космосе, и в балете, а в строительстве – тем более. Люди советы всем дают.

Не успел советник губернатора договорить, как к нам подошла взволнованная пенсионерка, заявившая, что «у горожан отобрали остров», что подрядчики «все испортили», что власти «не уважают труд людей высаживавших деревья в советское время». Претензий было много, и переспорить решительную женщину было невозможно. Генне лишь посоветовал ей еще немного потерпеть, но слушать она не стала, а перешагнула через сигнальную ленту и гордо направилась в запретную зону, чуть не наступая на руки рабочим, укладывавшим брусчатку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бордюры из стали и шезлонги для загорания:

9 фишек, которые появились на острове Канта после реконструкции

Остров Канта, который в конце августа превратится в главную фестивальную площадку Калининграда, в минувшие выходные открылся для посетителей. Планировалось сделать это до 15 июля, однако жара и наплыв туристов вынудили власти снять охрану на три недели раньше.

За несколько месяцев реконструкции сделано уже многое. Мы собрали 9 новшеств, на которые точно стоит обратить внимание. (подробности)