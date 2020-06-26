Таможенная карта: 20 лет успеха на российском финансовом рынке

Компания начала свою деятельность 16 июня 2000 года, предложив клиентам сервис полного цикла по моментальной оплате таможенных платежей. Сегодня «Таможенная карта» занимает 57% российского рынка таможенных платежей, проводимых через платежные карты. Все эти годы компания последовательно развивала цифровые технологии проведения и обработки таможенных платежей, внедряла автоматизированные системы, которые помогают участникам ВЭД значительно экономить время, облегчают заключение внешнеэкономических сделок и взаимодействие с таможенными органами.

Четыре расчетных центра «Таможенной карты» позволяют ежедневно проводить 2500 платежей (более 70 тысяч транзакций в месяц).

За 20 лет компания выпустила более 20 тысяч таможенных карт и 2 500 электронных подписей, успешно обработала более 50 тысяч обращений клиентов, связанных с платежами в пользу таможенных органов и электронным декларированием. По итогам 2019 года оборот компании составил 715 млрд рублей.

Поводами для гордости также является высокая маржинальность бизнеса – 92% и широкая сеть подключенных к системе банков – на данных момент их 65.

«20 лет работы - знаковая дата для российского рынка. Однако для нашей компании это не только два десятилетия активного роста и развития, но и совместные с клиентами достижения и победы, - говорит Андрей Возмилов, генеральный директор компании «Таможенная карта». - Стремление к развитию вместе с клиентами, постоянное расширение спектра услуг, надежность и профессионализм — эти принципы лежат в основе нашего бизнеса. Приятно, что клиенты это ценят».

Сегодня «Таможенная карта» помогает в развитии бизнеса более пяти тысячам клиентов по всей России. Компания обслуживает предприятия автомобильной индустрии, импортеров электротехники, сельскохозяйственные производства, компании, импортирующие лекарственные препараты, крупнейших производителей продовольственных и непродовольственных товаров, предприятия нефтяного комплекса, авиаперевозчиков, а также компании МСБ, ведущие внешнеэкономическую деятельность.

«За годы развития «Таможенная карта» прошла несколько этапов эволюции платежного сервиса, создавая клиентам все более комфортные условия для совершения таможенных платежей, - отмечает Надия Черкасова, Председатель Совета директоров компании «Таможенная карта», заместитель председателя правления банка «Открытие». – Символично, что 20 лет компании пришлись на 2020 год. Сегодня цифровизация набирает темпы, и для нас начинается новый этап развития. В рамках обновленной стратегии мы будем создавать новые возможности для роста бизнеса наших клиентов и инвестировать в технологии, которые повышают ценность наших сервисов и улучшают качество обслуживания клиентов».

Уже осенью этого года компания «Таможенная карта» планирует запустить образовательный портал и на регулярной основе проводить тематические семинары для действующих и потенциальных участников внешнеэкономической деятельности, предоставлять консультации экспертов по выходу на новые рынки, получению финансовой поддержки. В ближайших планах также расширить возможности личного кабинета клиента и предоставить сервис для сопровождения всей цепочки трансграничных торговых сделок, а также предложить услугу, которая поможет переориентироваться на новые рынки, сделает более эффективным поиск покупателей или поставщиков за рубежом.

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.