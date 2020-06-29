2020-06-29T13:04:48+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» консолидировал сдачу налоговой отчетности по частным клиентам на новой ИТ-платформе

Банк «Открытие» завершил проект централизации всех процессов и систем для сдачи отчетности по физическим лицам в налоговую инспекцию.
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Москва и Новосибирск стали основными центрами сбора данных по налогам физических лиц. Новое технологическое решение аккумулировало данные по клиентам из 6-ти различных систем-источников 624-х структурных подразделений объединенного банка «Открытие» по всей стране. Единая точка передачи отчетности в налоговую инспекцию построена на базе программного решения от компании «Диасофт».

«На рынке не было готового решения, поэтому мы опирались на знание предметной области и наличие у партнера проверенного базового решения по учету НДФЛ – на его основе мы и наращивали необходимую функциональность под свои потребности. Задача была не только централизовать процесс передачи отчетности в налоговую инспекцию, но и улучшить его», – говорит Виктория Новикова, начальник управления внутрибанковского учета и вознаграждений работников банка «Открытие».

«Проект стартовал в сентябре 2019 года, а уже в декабре мы провели конвертацию и загрузку в новую систему доходов физических лиц из всех источников хранения данных, начали тестирование формирования справок 2-НДФЛ на сотрудниках банка. К февралю 2020 года система была полностью работоспособной, ее запуск позволил сократить затраты на содержание ИТ-инфраструктуры и программного обеспечения. Проект успешно реализован благодаря эффективному взаимодействию и методологической компетенции участников, гибкости и универсальности платформы», – отмечает начальник Управления автоматизации внутрибанковских процессов банка «Открытие» Юрий Игнатьев.

Годовая отчетность по клиентам банка из числа физических лиц была успешно сдана банком «Открытие» в ФНС России 29 февраля 2020 года уже с использованием новой системы.

«Открытие» состоит из большого количества подразделений. Сложность была в том, чтобы система стабильно работала и отвечала высоким требованиям в части быстродействия, а также исключала дублирование данных из разных систем. В итоге у нас получилось решение, соответствующее требованиям законодательства, которое показывает высокую производительность, надежность, даже при самой высокой нагрузке, и позволяет успешно сдавать налоговую отчетность, работая с любым объемом данных», – говорит Алексей Скоморохов, руководитель продукта «Учет НДФЛ» компании «Диасофт».

ПАО Банк «ФК Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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