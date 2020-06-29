2020-06-29T17:48:57+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие»: предприниматели могут выставлять и получать счета в интернет- и мобильном банке

В интернет-банке и мобильном приложении (6+) для малого и среднего бизнеса банка «Открытие» стала доступна функция формирования и выставления счёта.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новый сервис буквально позволит в любую минуту из любой точки мира выставить счет партнеру, выбрав канал или способ доставки – на e-mail или в формате PDF-файла для скачивания. Счет можно оплатить, отсканировав QR-код. Данные вносятся в платежку автоматически. Если счет выставлен клиенту ПАО Банк «ФК Открытие», он его увидит в ленте операций и сможет оплатить в один клик. Кроме того, предприниматели смогут создавать шаблоны документов, просматривать историю, а также сами получать счета на плату.

Воспользоваться сервисом очень просто. Для формирования счёта на оплату клиенту нужно выбрать получателя, а также оказанные услуги. Есть возможность добавить основание для платежа и оставить комментарий к счёту. Сформированный счёт можно отправить контрагенту любым удобным способом или сохранить в формате PDF.

В ближайших планах банка – дальнейшее расширение функционала работы со счетами, а также разработка удобных и интуитивно понятных инструментов для анализа расходов и доходов компании, чтобы клиент мог делать выводы и строить планы по развитию своего бизнеса. Клиенты смогут просматривать статусы счетов и в режиме онлайн отслеживать, какие из них оплачены, а какие - нет.

«Банк «Открытие» активно развивает дистанционный банкинг для предпринимателей. Сегодня это основной канал доступа ко всем банковским продуктам, операциям и сервисам, которые необходимы для ведения всей операционной деятельности без привязки к офису. Мы рады предложить новый онлайн-сервис по выставлению счетов, который в значительной степени сэкономит время наших клиентов», - комментирует управляющий директор управления развития электронного бизнеса банка «Открытие» Надежда Дубикова.

Сервис бесплатный и доступен всем пользователям «Бизнес-Портала».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Банк «Открытие»: корпоративное кредитование в России растет максимальными темпами за два года, несмотря на коронавирус
Эксперты «Открытие Research» (аналитического управления банка «Открытие») отмечают, что розничное кредитование в России начало восстанавливаться даже несмотря на продолжение кризиса из-за пандемии ковид-19.
Банк «Открытие» выдал компании «Ренейссанс Хэви Индастрис» кредит в 3 млрд руб.
Банк «Открытие» в рамках программы по поддержке системообразующих предприятий выдал компании «Ренейссанс Хэви Индастрис» кредит в размере 3 млрд руб. по льготной процентной ставке.
Банк «Открытие»: предприниматели могут сдавать налоговую отчетность через интернет-банк «Бизнес-Портал»
Клиенты ПАО Банк «ФК Открытие» представители малого и среднего бизнеса могут сдавать отчетность в налоговую инспекцию через интернет-банк «Бизнес-Портал».
Банк «Открытие»: женатые и замужние обращаются к врачам для онлайн-консультаций на самоизоляции чаще холостяков
Банк «Открытие» совместно со страховой компанией «Росгосстрах Жизнь» во время режима самоизоляции запустил бесплатные медицинские консультации онлайн для своих клиентов
Новости 24
ГИБДД: В ДТП на Северном обходе пострадали два человека
В начале июля в Калининграде отключат светофоры на двух перекрестках
На ул. Молдавскую в Калининграде запрещают въезд транспорта
В Калининграде волонтеры устанавливают личность пожилой женщины, которая не помнит, как ее зовут
Губернатор Антон Алиханов рассказал о второй волне коронавируса
Стало известно, где разместят фоторадары в Калининградской области на этой неделе
На Большой окружной в Калининграде произошло ДТП с пострадавшими
Алиханов – о снятии ограничений: Надеемся, что 10 июля сможем отрыть практически всё
«В следующий раз оболью кислотой»: на замглавы Зеленоградска напал неизвестный в черном
Антон Алиханов – о явке на голосовании по поправкам в Конституцию: Чуть больше 7 процентов
В Калининграде задержали фальшивомонетчика-гастролера
Власти назвали сроки открытия «коронавирусного» госпиталя возле стадиона «Калининград»
ГИБДД: Очевидцы помогли задержать четверых пьяных водителей в Калининграде