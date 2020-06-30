Бывший штаб 43-й армии под Калининградом превратится в Центр воспитания молодежи

Здание командного пункта 43-й армии в Холмогоровке, которое много лет разрушается и стоит без использования, похоже, скоро «оживет». В бывшей усадьбе Фуксберг разместят Центр допризывной подготовки и военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Как сообщает пресс-служба областного правительства, в Холмогоровке побывал губернатор. Антону Алиханову представили проект будущего Центра, который вмещает 114 человек.

- В здании необходимо будет провести противоаварийные работы и приспособление объекта -культурного наследия под современное использование, - отметили в пресс-службе.

В Центре планируют проводить учебные сборы по основам военной службы для учащихся среднеобразовательных учреждений, занятия по повышению профессионального уровня подготовки руководителей военно-патриотических клубов, начальников местных штабов, командиров отрядов Всероссийского военно-патриотического движения «ЮНАРМИЯ».

Кроме того, там хотят проводить занятия для руководителей кадетских классов образовательных учреждений Калининградской области, специалистов по работе с молодежью администраций муниципальных образований региона в сфере формирования у молодежи военно-прикладной физической подготовленности для службы в ВС РФ.

Напомним, в период подготовки и штурма Кёнигсберга в марте-апреле 1945 года в здании бывшей усадьбы Фуксберг (ныне Холмогоровка) размещался командный пункт 43-й армии и вспомогательный пункт управления 3-го Белорусского фронта.

Кстати, жителей Холмогоровки да и всех калининградцев заботит судьба не только усадьбы, но и старинного леса, расположенного у нее. Рубку деревьев останавливали в 2007. Тогда губернатор Боос пообещал, что парк больше не тронут.

Потом было громкое дело 2016 года, когда в Холмогоровке вновь появились лесорубы, пилившие вековые грабы (диаметр некоторых деревьев доходил до 140 см) и очищавшие землю под застройку. И тогда местные жители с помощью прокуратуры, экологов и СМИ отстояли парк, который они называют «легкими поселка».

Последний раз тема поднималась год назад. В июне 2019 года местные жители заметили на лакомом участке, том самом, который все время подвергался вырубке, подозрительных людей. О том, что уникальный парк может быть застроен, писала и «Комсомолка».

Жители Холмогоровки отправляли письмо на имя губернатора, писали и в Кремль.

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Жители поселка Холмогоровка, что в 10 минутах езды от Калининграда, уже больше десятка лет борются за старинный парк. Рубку деревьев за музеем командного пункта 43-й армии, который расположен в здании немецкой усадьбы, останавливали в 2007-м. Тогдашний губернатор Боос пообещал, что парк больше не тронут (подробности).