Коронавирус в Калининграде, последние новости на 30 июня 2020 года

В последние дни динамика появления новых случаев COVID-19 в регионе вернулась на тот же уровень, который наблюдался в конце апреля. Единственная разница заключается в том, что тогда число болеющих и находящихся под наблюдением врачей исчислялось десятками, а сейчас в больницах около 600 зараженных и еще 400 человек заканчивают лечение, ожидая выписки.

Всего зараженных в регионе с начала пандемии: 2436 человек

Гостиницы: работают

Рестораны и кафе: только летние веранды

Музеи: открыты

Пляжи: открыты

Изоляция для приезжих из других регионов: нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 1 июля

Региональные власти приготовили целый пакет послаблений, но действовать они начнут не сразу

Как сообщил в своем Instagram губернатор Антон Алиханов, ориентир по дате полного открытия кафе и ресторанов, а также бассейнов и других учреждении - 10 июля при условии дальнейшего снижения заболеваемости COVID-19.

(подробности)