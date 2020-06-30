Коронавирус в Калининграде, последние новости на 30 июня 2020 года
В последние дни динамика появления новых случаев COVID-19 в регионе вернулась на тот же уровень, который наблюдался в конце апреля. Единственная разница заключается в том, что тогда число болеющих и находящихся под наблюдением врачей исчислялось десятками, а сейчас в больницах около 600 зараженных и еще 400 человек заканчивают лечение, ожидая выписки.
Всего зараженных в регионе с начала пандемии: 2436 человек
Гостиницы: работают
Рестораны и кафе: только летние веранды
Музеи: открыты
Пляжи: открыты
Изоляция для приезжих из других регионов: нет
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Как сообщил в своем Instagram губернатор Антон Алиханов, ориентир по дате полного открытия кафе и ресторанов, а также бассейнов и других учреждении - 10 июля при условии дальнейшего снижения заболеваемости COVID-19.
ИСТОЧНИК KP.RU
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