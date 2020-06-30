2020-06-30T01:29:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 30 июня 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 30 июня
Виктор Сергеев
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Динамика новых случаев сейчас такая же, какая была в апреле.Динамика новых случаев сейчас такая же, какая была в апреле.Фото: Александр Подгорчук
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В последние дни динамика появления новых случаев COVID-19 в регионе вернулась на тот же уровень, который наблюдался в конце апреля. Единственная разница заключается в том, что тогда число болеющих и находящихся под наблюдением врачей исчислялось десятками, а сейчас в больницах около 600 зараженных и еще 400 человек заканчивают лечение, ожидая выписки.

Всего зараженных в регионе с начала пандемии: 2436 человек

Гостиницы: работают

Рестораны и кафе: только летние веранды

Музеи: открыты

Пляжи: открыты

Изоляция для приезжих из других регионов: нет

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ИСТОЧНИК KP.RU

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