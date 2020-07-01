2020-07-01T01:35:09+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 1 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 30 июня
Николай Литвинов
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Число направлений, по которым можно слетать, с сегодняшнего дня увеличилось.Число направлений, по которым можно слетать, с сегодняшнего дня увеличилось.Фото: Александр Подгорчук
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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 30 июня на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 88 582 человек, из них выявлено 2 446 случаев заражения (1 485 человек выздоровели), умерли 38. Под медицинским наблюдением 662 человека, в том числе 46 в условиях обсерватора.

Пандемия COVID-19 уже очевидно идет на спад, что заставляет власти активно снимать «противовирусные» запреты. Ограничения для приезжих в Калининград из других регионов были сняты еще неделю назад. Правила полетов в Калининград с июля не изменились. Можно сразу заселяться в гостиницу или съемное жилье и бежать на пляж. Более того - с 1 июля авиакомпания «Победа» планирует начать выполнять прямые регулярные рейсы из Калининграда в Сочи с частотой дважды в неделю по средам и субботам. Время в пути составит 3 часа 20 минут.

Всего зараженных в регионе с начала пандемии: 2446 человек

Гостиницы: работают

Рестораны и кафе: только летние веранды

Музеи: открыты

Пляжи: открыты

Изоляция для приезжих из других регионов: нет

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Как сообщил в своем Instagram губернатор Антон Алиханов, ориентир по дате полного открытия кафе и ресторанов, а также бассейнов и других учреждении - 10 июля при условии дальнейшего снижения заболеваемости COVID-19.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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