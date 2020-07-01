В Калининграде задержали вандала, который пытался потушить Вечный огонь

Инцидент попал в объектив одной из камер системы «Безопасный город», установленных на территории Парка Победы. Операторы обратили внимание на подозрительного мужчину, который подошел к мемориалу 1200 погибшим воинам-гвардейцам. Сначала калининградец стал перекладывать с места на место цветы на памятнике, а потом принялся возиться с газовой горелкой Вечного огня, пытаясь затушить его.

Не теряя ни секунды, операторы «Безопасного города» вызвали полицию. На место срочно прибыл наряд патрульно-постовой службы и задержал нарушителя с поличным.

Отметим, что это уже не первый случай попытки осквернения Вечного огня в Калининграде. Предыдущий произошел в конце апреля на территории мемориального комплекса, расположенного на улице Комсомольской. Студентки из Калининграда, прогуливаясь мимо братской могилы советских воинов, решили прикурить от Вечного огня и снять это на видео для социальных сетей.

Видео было опубликовано в интернете. Посмотрели его и полицейские. Участковые установили личности обеих девушек и доставили их в отдел, где провели разъяснительную беседу. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Одна из девушек, 19-летняя Елена, позже выложила пост с извинениями на своей страничке в Инстаграме.