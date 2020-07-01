2020-07-01T14:27:51+03:00
Общество

В Калининграде задержали вандала, который пытался потушить Вечный огонь

Мужчина успел повредить газовую горелку
Николай Литвинов
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Инцидент произошел у мемориала 1200 погибшим воинам-гвардейцам.Инцидент произошел у мемориала 1200 погибшим воинам-гвардейцам.Фото: Александр Подгорчук
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Инцидент попал в объектив одной из камер системы «Безопасный город», установленных на территории Парка Победы. Операторы обратили внимание на подозрительного мужчину, который подошел к мемориалу 1200 погибшим воинам-гвардейцам. Сначала калининградец стал перекладывать с места на место цветы на памятнике, а потом принялся возиться с газовой горелкой Вечного огня, пытаясь затушить его.

Не теряя ни секунды, операторы «Безопасного города» вызвали полицию. На место срочно прибыл наряд патрульно-постовой службы и задержал нарушителя с поличным.

Отметим, что это уже не первый случай попытки осквернения Вечного огня в Калининграде. Предыдущий произошел в конце апреля на территории мемориального комплекса, расположенного на улице Комсомольской. Студентки из Калининграда, прогуливаясь мимо братской могилы советских воинов, решили прикурить от Вечного огня и снять это на видео для социальных сетей.

Видео было опубликовано в интернете. Посмотрели его и полицейские. Участковые установили личности обеих девушек и доставили их в отдел, где провели разъяснительную беседу. Также рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. Одна из девушек, 19-летняя Елена, позже выложила пост с извинениями на своей страничке в Инстаграме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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