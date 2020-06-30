2020-06-30T11:52:49+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» внедрил новую систему электронного обмена информацией с госорганами

ПАО Банк «ФК Открытие» реализовал функционал электронного документооборота с Федеральной службой судебных приставов в части розыска счетов, наложения/отмены арестов и взысканий по всем видам должников по всем региональным управлениям ФССП РФ.
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Функционал электронного документооборота по розыску счетов осуществляется на базе новой автоматизированной системы E-Government HUB. В завершающей стадии находится процесс переноса на новую систему ЭДО по постановлениям о взыскании/отмене взысканий, постановлениям об аресте/отмене арестов. Также ведутся работы по переводу электронного документооборота с ФНС, ЦИК. В планах - автоматизация исполнения запросов на бумажных носителях от государственных органов.

«Новая автоматизированная система E-Government HUB позволяет оптимизировать и сократить трудозатраты сотрудников банка «Открытие» при исполнении требований ФССП, существенно повысить качество и скорость исполнения требований нормативных документов, уменьшить стоимость владения и обслуживания контура электронного документооборота, обеспечить непрерывность электронного документооборота, - рассказывает директор департамента расчетного обслуживания банка «Открытие» Ольга Егорова. – Сейчас банк обрабатывает более 1 млн запросов ФССП и других госорганов в сутки. При этом в среднем только 150 документов из ежесуточного документооборота требуют персонального участия. На это расходуется не более 5 человеко-часов рабочего времени сотрудника операционного блока».

Ранее обработка документов, поступающих из государственных органов, в банке была децентрализована. Многие процессы производились вручную различными подразделениями с участием большого количества сотрудников и с использованием разных банковских систем.

«Проект внедрения информационной системы E-Government HUB позволил объединить электронный документооборот с различными госорганами на единой платформе, выстроить заново технологические процессы и оптимизировать инфраструктуру. В новую систему интегрировано более 10 крупных систем банка, - отмечает Олег Зайцевский, старший вице-президент, директор департамента ИТ-развития банка «Открытие».

Для клиентов внедрение новой технологии в банке означает снижение риска необоснованных, неправомерных блокировок и взысканий денежных средств со счетов. Такой эффект достигается благодаря комплексу мер по идентификации клиентов, исключению ошибок массовой обработки документов.

Система E-Government HUB также будет использоваться для обогащения клиентских данных и оценки кредитоспособности клиентов, что позволит банку более оперативно и качественно выносить решения по кредитным заявкам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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