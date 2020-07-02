2020-07-02T01:21:14+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 2 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 2 июля
Виктор Сергеев
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Число обследованных уже превысило 90 тысяч человек.Число обследованных уже превысило 90 тысяч человек.Фото: Александр Подгорчук
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На протяжение последних восьми суток подряд прирост новых случаев заражения не превышает 20 человек.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 1 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 89 640 человек, из них выявлено 2 455 случаев заражения (1 515 человек выздоровели), умерли 38, остаются под медицинским наблюдением 432 человека, в том числе 27 в условиях обсерватора

Всего зараженных в регионе с начала пандемии: 2446 человек

Гостиницы: работают

Рестораны и кафе: только летние веранды

Музеи: открыты

Пляжи: открыты

Изоляция для приезжих из других регионов: нет

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Как сообщил в своем Instagram губернатор Антон Алиханов, ориентир по дате полного открытия кафе и ресторанов, а также бассейнов и других учреждении - 10 июля при условии дальнейшего снижения заболеваемости COVID-19.

(подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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