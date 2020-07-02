Политолог - о голосовании в Калининграде: Явка могла быть и меньше

По данным системы «ГАС выборы», «за» проголосовало 334 755 человек, или 72,15% от всех пришедших на избирательные участки. Против проголосовал 125 341 человек, или 27,02%. Явка по региону составила 56,4%.

Прокомментировать эти цифры мы попросили калининградского политолога Владимира Абрамова.

О явке

- Мы находимся в неких постпандемических реалиях и процесс борьбы с коронавирусом еще не завершен. Для такой экстраординарной обстановки вполне приличная явка. Она могла быть и меньше. Не удивился бы, если бы была в районе 50 процентов. Во Франции, например, в прошлое воскресенье проводили муниципальные выборы. Там явка была около 40 процентов. Люди просто боятся массового скопления. И боятся не безосновательно. Вирус очень коварный и мы это видим.

Почему столько «за»

- В стране очень большой запрос на социальную справедливость. Именно социальная направленность основной массы поправок и обеспечила уверенную поддержку населения и большой процент «за». Она просто перевесила все другие соображения.

Почему голосовали «против»

- Здесь свою роль сыграл неоднозначный вопрос возможности переизбираться на пост президента. Те, кто высказывался против, они в основном имели четкую позицию и были именно против обнуления президентских сроков действующего главы государства.

Владимир Абрамов.Фото: Александр КАТЕРУША

О низком проценте одобрения в Калининграде

- Это было ожидаемо, учитывая концентрацию сторонников оппозиции в городе. Калининград последние десятилетия – сложный для партии власти город. Предприниматели, учащаяся молодежь, интеллигенция – те категории, с которыми работать непросто. Уж точно сложнее, чем с пенсионерами.

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Опубликованы итоги голосования по Конституции в Калининградской области

Самый высокий процент одобрения, по данным «ГАС выборы», зарегистрирован в Мамоновском городской округе – 3767 человек, или 85.73% пришедших на участки. На втором месте оказался Советский городской округ – там 85,69% избирателей, или 19598 человек проголосовали «за». Замыкает тройку Янтарный городской округ – 80,01% пришедших на участки избирателей поддержали поправки в Конституцию. (подробности)