Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

Организатор - ПАО Банк «ФК Открытие». Мероприятие организовано при информационной поддержке Яндекса совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, правительством республики Удмуртия, Агентством развития бизнеса Красноярского края, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, правительством и корпорацией развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области.

Трансляция будет вестись через социальные сети банка в Facebook, ВКонтакте, Instargam, TikTok и YouTube. На бизнес-шоу участники узнают о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире. Ведущие эксперты в области масштабирования, продвижения и автоматизации расскажут участникам о новых возможностях цифровой эволюции бизнеса. Спикеры бизнес-шоу: представители лидеров отрасли Яндекс, Boommaster, Mail.ru Group, TikTok, Wildberries, eBay, AliExpress, Ozon, Культура Инноваций, SidorinLab, AiTarget. Участники увидят репортажи, дебаты, спичи в формате TED, презентации в виртуальной студии. Уникальный формат интерактивного мероприятия позволит предпринимателям напрямую задать вопросы спикерам и получить ответы.

Чтобы принять участие и задать вопросы спикерам бизнес-шоу, необходимо зарегистрироваться на сайте банка до 11.00 7 июля. Участие – бесплатное.

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