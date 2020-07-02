2020-07-02T14:01:29+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» представляет бизнес-шоу «Цифровая эволюция бизнеса»

7 июля с 11:00 до 12:30 в режиме онлайн состоится грандиозное бизнес-шоу для предпринимателей «Цифровая эволюция бизнеса».
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Организатор - ПАО Банк «ФК Открытие». Мероприятие организовано при информационной поддержке Яндекса совместно с департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, правительством республики Удмуртия, Агентством развития бизнеса Красноярского края, Свердловским областным фондом поддержки предпринимательства, правительством и корпорацией развития промышленности и предпринимательства Ульяновской области.

Трансляция будет вестись через социальные сети банка в Facebook, ВКонтакте, Instargam, TikTok и YouTube. На бизнес-шоу участники узнают о новых технологиях и решениях, позволяющих предпринимателям эффективно развивать свой бизнес в цифровом мире. Ведущие эксперты в области масштабирования, продвижения и автоматизации расскажут участникам о новых возможностях цифровой эволюции бизнеса. Спикеры бизнес-шоу: представители лидеров отрасли Яндекс, Boommaster, Mail.ru Group, TikTok, Wildberries, eBay, AliExpress, Ozon, Культура Инноваций, SidorinLab, AiTarget. Участники увидят репортажи, дебаты, спичи в формате TED, презентации в виртуальной студии. Уникальный формат интерактивного мероприятия позволит предпринимателям напрямую задать вопросы спикерам и получить ответы.

Чтобы принять участие и задать вопросы спикерам бизнес-шоу, необходимо зарегистрироваться на сайте банка до 11.00 7 июля. Участие – бесплатное.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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