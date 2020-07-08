«Схватил за шею, как котенка - вытащил с того света»: серфингист спас двоих утопающих на Балтийской косе

Вытащив утопавших, Сергей… вернулся в море, чтобы тренироваться серфить по волнам. Фото: из архива героя публикации.

Мы не устаем рассказывать об опасных течениях, которые особенно часто встречаются в Балтийске и его окрестностях. И вот – очередная история, которая, надеемся, для многих послужит уроком.

На Балтийской косе едва не утонули два молодых человека. А спас их оказавшийся рядом в нужное время житель Балтийска Сергей Лукьяница: серфингист, ветеран боевых действий в Афганистане и бывший моряк. Хотя, наверное, бывших моряков не бывает. Что и доказал наш герой.

В тот злополучный день два парня и две девушки отдыхали на побережье Балтийского моря с детьми. Было это в районе старой крепости на косе. Парни купались и их начало утягивать отбойным течением. Пловцов уносило все дальше и дальше от берега, выплыть сами они не могли.

По счастливой случайности Сергей оказался на берегу – он был в гидрокостюме, с доской для серфинга и собирался погонять по волнам. Спортсмен мгновенно сориентировался и бросился на помощь.

- Я заметил суету. Девчонки в панике бегали, всматривались в море, детишки рядом кричали. Я понял, что кто-то тонет. А место там очень опасное из-за течений, да и волны были сильные, – рассказывает «Комсомолке» Сергей. В воду он зашел с доской для серфинга. Говорит, без нее не смог бы вытащить ребят.

- Сейчас я понимаю, что ситуацию оценил правильно и поплыл сначала именно к тому первому парню. Он уже почти не двигался: то уходил на глубину, исчезая под водой, то снова поднимался на поверхность. Я гребу к нему и вижу: нет его, потом раз, опять появляется. Подплыл ближе и уже сквозь воду его увидел. Схватил за шею как котенка. Так и вытащил его с того света. Он был полумертвый. Я притопил доску, положил его на нее и поплыл обратно, - рассказывает Сергей.

На берегу парню, который был еще в сознании, девчонки начали оказывать помощь. А Сергей бросился за вторым. Тот еще мог контролировать себя и держался на воде. Виднелись его голова и плечи.

- Я подплыл к нему, а он смотрит на меня офигевшими глазами. Щеки уже синими пятнами от переохлаждения покрылись, - вспоминает Сергей Лукьяница.

Второго утопающего он тоже с помощью доски доставил к берегу.

Пострадавших передали медикам, а сам Сергей… вернулся в море, чтобы тренироваться серфить по волнам.

- Да какой я герой, - улыбается моряк. - Каждый мужчина поступил бы так же.

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