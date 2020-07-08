В Калининграде резко сократилось количество браков

В Калининградской области все еще действует запрет на торжественную регистрацию брака. Присутствие родственников и гостей в ЗАГСе не допускается, а молодожены и сотрудники должны быть в масках. В эфире программы «Говорит Калининград» мы выяснили, как повлияла эта ситуация на статистику браков и разводов.

О свадьбе во время самоизоляции: Всё получилось даже интереснее, чем планировалось 00:00 00:00

По словам заместителя директора Дворца бракосочетаний Калининграда (ЗАГС №1) Виктории Бабашинской, снять перчатки молодым разрешают для обмена кольцами, а маски — для традиционного поцелуя. Но количество браков в этом году резко сократилось. В апреле ЗАГС работал только две недели вместо четырех, а май традиционно не пользуется популярностью из-за пословицы про «всю жизнь маяться». Но и июнь не исправил статистику. Многие калининградцы решили перенести свадьбу на осень.

- В прошлом июне у нас было 443 регистрации браков, а в этом — только 268. За квартал (апрель, май, июнь) в прошлом году прошло 944 свадьбы, а сейчас 557 — то есть почти вдвое меньше! - говорит Виктория Бабашинская.

Кстати, количество разводов также сократилось. В прошлом году за квартал их было 660, в этом году за апрель, май, июнь - 447. Но в ЗАГСе советуют не спешить с выводами, ведь разорвать брак сложнее, чем оформить: даже при отсутствии общих детей и взаимном согласии заявление должно пролежать месяц, а в случае с детьми в дело вмешивается суд и забирает еще больше времени. Так что выводы о влиянии пандемии на количество разводов будут к осени или даже к концу года.

Ждать отмены всех запретов или жениться прямо сейчас — каждый решает сам. А те, кто решился на необычную свадьбу, с удовольствием делятся впечатлениями.

- Все получилось даже интереснее, чем планировалось! - рассказала калининградка Нина, которая весной (в самый разгар самоизоляции) вышла замуж. - Мы пошли в ЗАГС пешком, я была в платье мечты, и соседи махали нам из окон, таксисты сигналили, а люди на улице даже снимали на камеру телефона. Мои родители были на самоизоляции в другом регионе, но записали для нас видеообращение, а семейный ужин прошёл по видеоконференц-связи. Медовый месяц тоже оказался волшебным — мы изолировались в пустынном на тот момент Светлогорске. Было ощущение, что мир замедлился для нас!

Больше о секретах семейного счастья слушайте здесь.