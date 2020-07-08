Что мы потеряем, если снесем Двухъярусный мост в Калининграде

Фразу "город должен развиваться" я слышу всякий раз, когда речь заходит о сносе чего-нибудь старого и привычного, с чем горожане не готовы просто так взять и проститься. И пытаются, как могут, донести свою позицию до властей. Так было, когда вырубили сиреневый сквер возле площади Победы, построив затем на его месте торговый комплекс. Я слышал это, когда визжал гидромолот, пытаясь раздробить бетонные стены старого газоубежища "Рита", мешавшего строительству второго эстакадного моста. Один из прежних мэров и вовсе как-то предложил горожанам, недовольным уплотнительной застройкой и уничтожением палисадников у домов, переселяться за город. Мол, природа - там, а тут - город, и он должен развиваться. И, знаете, это не какое-то российское изобретение или наша особенность. Так было всегда и везде. Перед войной снесли добрую часть старого Рима, чтобы проложить широкие современные магистрали. Сегодня римляне с удовольствием по ним ездят на своих мопедах, но при этом клянут прежних отцов города, уничтоживших исторический облик.

Сейчас о том, что город должен развиваться, сообщил вице-премьер Алексанлр Рольбинов, говоря о сносе Двухъярусного моста. В этой ситуации нет ничего необычного. Конечно, технически мост себя изжил, он в аварийном состоянии, полная реконструкция его будет затратной и не даст того эффекта, который даст мост современный. С точки зрения логики развития города, конечно, Калининграду нужны два современных моста (хотя пока какого-либо грандиозного трафика для этих мостов даже не предвидится - экономика лежит) вместо одного старого. С точки освоения миллиардов - частных или государственных - тоже все понятно: строительство мостов - крайне капиталоемкая игра и кто-то на этом заработает себе состояние.

Но есть и другая логика, о которой сторонники развития городов не то что забывают, а отталкивают от себя. Как плохое воспоминание, которое вечно портит настроение. Эта логика говорит нам о том, что каждый город имеет свои особенности, свое лицо, которое складывается из некоторого количества более мелких деталей - людей его населяющих, каштанов, брусчатки на улицах, фасадов старых домов, шпилей готических кирх... Двухъярусный мост - это тоже часть этого лица, ставшая к тому же широко известной после одного из относительно свежих российских сериалов, где мост был изображен на заставке. Готовы мы лишиться этой нашей особенности?

Если вы ответите "да", то будьте готовы терять мосты, брусчатку, старые здания и дальше. Потому что идеал сторонников подхода "город должен развиваться", как правило, предельно функционален, технократичен и жесток. Живые детали он не замечает. Перефразируя некогда популярную песню: ничего не жалко, ничего.

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