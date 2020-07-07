«Конечно, нужно убирать»: Двухъярусный мост в Калининграде все-таки снесут

Двухъярусный мост, по поводу судьбы которого между калининградцами и властями, казалось, были соблюдены все договоренности, снова под угрозой сноса. На этот раз за демонтаж высказался вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов. В интервью радиостанции «Балтик Плюс» чиновник объявил, что мост, являющийся объектом культурного наследия, все-таки снесут, а на его месте построят два новых - железнодорожный и автомобильный с организацией развязок. Как и планировалось изначально.

- На мой взгляд, те проектные решения, которые уже приняты, неплохо выглядят, очень симпатичные, - заметил Рольбинов. - Самое главное, что они значительно улучшат транспортную обстановку на этом участке. По поводу старого моста очень много совещаний проходило. Насколько я помню, город Калининград принял решение о том, чтобы один из фрагментов моста демонтировать и установить в качестве музейного экспоната. Ну, наверное, интересно, клёпаные конструкции, кто-то может посмотреть фрагменты инженерной мысли, инженерного зодчества. Но сам мост, конечно, нужно убирать, потому что он мешает развитию города.

Рольбинов добавил, что к реализации проекта, вероятно, приступят в 2021 году. Однако, «если удастся выйти из экспертизы в течение лета», то начинать можно будет уже в этом году.

Вице-премьер также напомнил, что мост является объектом РЖД и находится в аварийном состоянии.

Это, кстати, уже не первое высказывание Рольбинова в пользу сноса Двухъярусного моста. В апреле 2017 года чиновник назвал его «проблемным инфраструктурным объектом».

- Он находится не в очень хорошем состоянии и требует реконструкции, - заявлял тогда Рольбинов журналистам.

Разговоры о необходимости сноса Двухъярусного моста начались еще раньше - в 2013 году, когда мэрия и Калининградская железная дорога договорились о строительстве на его месте двух новых мостов. Многих жителей города эти грандиозные планы возмутили. 18 сентября 2019 года состоялись общественные слушания, на которых публике представили компромиссный проект двух новых мостов вместе с сохранением старого. Однако получалось, что новые переправы зажмут объект культурного наследия в тиски, уродуя его внешний вид.

Главный специалист отдела охраны культурного наследия Константин Золошков признал, что функция исторического моста с такими соседями «становится непонятной».

- Это залог его гибели, такого нет ни в одном городе на всем земном шаре, - сокрушался Золошков.

В сентябре прошлого года руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов подтвердил «Комсомолке», что сооружение является памятником местного значения и ответственность за него несет именно ведовство мэрии города, в котором работает Золошков.

По словам Маслова, снос моста допустим «при выполнении определенных условий», прописанных в законодательстве. Похоже,

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Потери последних лет

Истории со сносами объектов культурного наследия в Калининградской области - не редкость. Из-за строительства различных инфраструктурных объектов только за последние несколько лет демонтированы многие кандидаты в памятники архитектуры (заявки на постановку их на учет неоднократно подавались в службу охраны ОКН). Так из-за реконструкции дороги на улице Дачной снесли трехкомпонентный мост, построенный для нужд рейхсвера еще в 1920-е годы. Из-за строительства Восточной эстакады в этом году было разрушено здание первого калининградского аэропорта, в котором при немцах располагалась метеослужба. Здание, предположительно, было построено по проекту известного кёнигсбергского архитектора Ханса Хоппа.

В январе 2018 года строительная техника добралась до бывшего оберлицея имени Гёте, расположенного в доме №21 на улице Томской. В августе 2014 года краснокирпичный дом получил статус выявленного объекта культурного наследия, но потом лишился его после проведения альтернативной экспертизы. В том же 2018 году в Нестерове было снесено здание бывшего банка, которое также заранее вычеркнули из списка объектов культурного наследия. Руководитель службы охраны ОКН Евгений Маслов заявил тогда, что у его ведомства не нашлось 100 тысяч рублей на повторную экспертизу.

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