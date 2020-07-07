2020-07-07T14:42:12+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» снизил ставки по кредитам наличными и рефинансированию до 6,9%

Банк «Открытие» обновил программу потребительского кредитования: ставка по кредитам наличными и рефинансированию снижена до 6,9%.
Поделиться:
Изменить размер текста:

Новые условия действуют в течение первого года по кредитам с программой страхования. Срок кредитования – от 2 до 5 лет, сумма – от 50 000 до 5 000 000 рублей, без залога или поручительства. Это уникальное ценовое предложение среди российских банков.

Важным преимуществом кредитования в ПАО Банк «ФК Открытие» является учет в кредитном решении дополнительного источника дохода. Таким источником может стать, например, дополнительное место работы (в том числе фриланс), сдача недвижимости в аренду, дивиденды от ценных бумаг, алименты и т.п. При этом документально подтверждать такой доход не нужно. Кредит можно оформить за один визит в отделение банка.

Кредит предоставляется на любые цели (ремонт, отдых, покупка автомобиля, обучение), в том числе для рефинансирования ранее оформленных кредитов -как в «Открытии», так и в других банках. Причем для оформления рефинансирования не нужно предоставлять документы из другого банка. Кредит можно погашать досрочно без комиссий. Дополнительно всем заемщикам «Открытие» дарит дебетовую карту Opencard, которая позволяет получать кэшбэк за покупки до 11%.

«Наше предложение по кредиту наличными – одно из самых выгодных на рынке, - говорит Михаил Чамров, директор департамента кредитного бизнеса банка «Открытие». – Как правило, основную часть потребительского кредита заемщики выплачивают в течение первых 12 месяцев, именно поэтому мы сделали программу, позволяющую максимально комфортно обслуживать свой долг».

Узнать все подробности кредита и подать заявку на него можно как в офисе, так и на сайте банка www.open.ru. Решение по кредиту клиент получает в течение трех минут онлайн. Дату платежа заемщик может выбирать самостоятельно, гасить кредит удобно в интернет-банке и мобильном приложении в режиме без комиссий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Пандемия и переход компаний на «удаленку». Индекс цифровизации малого и среднего бизнеса дата: 7 июля 2020 г. 12:03 Пандемия и переход компаний на «удаленку». Индекс
ПАО Банк «ФК Открытие» и Московская школа управления СКОЛКОВО провели третье исследование готовности малого и среднего бизнеса к цифровой экономике (BDI - Business Digitalization Index). Оператором исследования выступил Аналитический центр НАФИ.
Банк «Открытие» внедрил новую систему электронного обмена информацией с госорганами
ПАО Банк «ФК Открытие» реализовал функционал электронного документооборота с Федеральной службой судебных приставов в части розыска счетов, наложения/отмены арестов и взысканий по всем видам должников по всем региональным управлениям ФССП РФ.
Банк «Открытие»: корпоративное кредитование в России растет максимальными темпами за два года, несмотря на коронавирус
Эксперты «Открытие Research» (аналитического управления банка «Открытие») отмечают, что розничное кредитование в России начало восстанавливаться даже несмотря на продолжение кризиса из-за пандемии ковид-19.
Новости 24
Более 400 калининградцев пострадали от укусов клещей за неделю
В Советске откроется завод по выращиванию грибов
Открытие загородных лагерей в Калининградской области снова перенесли
В Калининграде изнасиловали двух молодых женщин
Калининградец незаконно пересек границу в надежде попасть в Евросоюз
На ул. Арсенальной водитель «Ленд Ровера» сбил велосипедистку
Мошенники сняли со счета калининградки 650 тысяч
На пр. Мира в Калининграде в ДТП попала маршрутка с пассажирами
Трое калининградцев украли со стройплощадки 2 тонны металлоконструкций
В Васильково в кювет съехал «Фольксваген», водитель госпитализирован
В Янтарном в море нашли послание в бутылке из Кёнигсберга
В Светлогорске собрались строить 7-этажные дома, проводятся общественные обсуждения
Опрос Райффайзенбанка: россияне стали чаще копить на пенсию
В мэрии Калининграда сообщили, на каких улицах во вторник нет света и воды
На Северном обходе Калининграда в ДТП пострадал мотоциклист