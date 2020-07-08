2020-07-08T10:05:08+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» снизил ставки по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса

Подробнее о программах кредитования можно узнать на сайте банка.
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ПАО Банк «ФК Открытие» снизил ставки по всей линейке кредитов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Среднее снижение составило в среднем 1,5 процентных пункта. Минимальная ставка по кредитам теперь составляет 7,9% годовых. Она действует для заемщиков-юрлиц и ИП, имеющих положительную кредитную историю, при кредитовании на суммы свыше 100 млн рублей на срок до 5 лет. Данная ставка доступна по всем видам кредитов: как на инвестиционные, так и на оборотные цели вне зависимости от формы предоставления кредитных средств (разовый кредит, кредитная линия, овердрафт).

Подробнее о программах кредитования можно узнать на сайте банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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