Банк «Открытие» снизил ставки по всей линейке кредитов для малого и среднего бизнеса

ПАО Банк «ФК Открытие» снизил ставки по всей линейке кредитов для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Среднее снижение составило в среднем 1,5 процентных пункта. Минимальная ставка по кредитам теперь составляет 7,9% годовых. Она действует для заемщиков-юрлиц и ИП, имеющих положительную кредитную историю, при кредитовании на суммы свыше 100 млн рублей на срок до 5 лет. Данная ставка доступна по всем видам кредитов: как на инвестиционные, так и на оборотные цели вне зависимости от формы предоставления кредитных средств (разовый кредит, кредитная линия, овердрафт).

Подробнее о программах кредитования можно узнать на сайте банка.