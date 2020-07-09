«Абсурдная какая-то вещь!»: вице-премьер объяснил, почему не будут сохранять Двухъярусный мост в Калининграде

«Комсомолка» уже сообщала о том, что Двухъярусный мост в Калининграде, за сохранение которого буквально единогласно выступила городская общественность, все-таки решили снести. В четверг на встрече с журналистами вице-премьер правительства области Александр Рольбинов расставил все точки над «i», объяснив, почему спасать объект культурного наследия никто не будет.

- На сегодняшний день мост находится на балансе железной дороги, находится в аварийном состоянии, - повторил все свои старые аргументы чиновник. - Мост в том месте, в котором сейчас находится, дополнительно создает транспортную напряженность, постоянно там происходят аварии – это центр концентрации дорожно-транспортных происшествий. Дальше он не дает возможности развивать внутренние водные пути, потому что там есть ограничения по прохождению маломерных судов. На сегодняшний день заезд на мост перпендикулярный, под углом 90 градусов. Это крайне неудобное место. Новый проект, который разрабатывается железной дорогой, и который мы планируем реализовать, предусматривает реконструкцию, вернее, новое строительство двух мостов. Один - отдельный железнодорожный с высоким мостовым габаритом и новая развязка со строительством автомобильного моста, которая позволит обеспечить и совершенно другую пропускную способность, и безопасность, и удобство водителей. А этот мост, который ныне существует, придется демонтировать. Есть уже одно из предлагаемых решений: часть фрагментов, имеющих интерес с точки зрения памятников культуры, демонтировать и поставить рядом с Музеем Мирового океана.

- А зачем тогда устраивали общественные обсуждения с жителями?

- Вопрос обсуждений и слушаний прописан в федеральном законодательстве. Оно предусматривает такую процедуру, прежде чем планировать и реализовывать такие грандиозные для Калининграда проекты. Финансирование у проекта достаточно высокое. Цена выполнения работ - порядка 12 миллиардов рублей получится.

- То есть, решение уже принято?

- По-другому просто невозможно, - уверенно ответил чиновник. - Тогда смысла никакого нет строить новые мосты и оставлять этот, который будет для чего?

Александр Рольбинов считает, что "по-другому невозможно".Фото: Иван МАРКОВ

- А процедуру по снятию статуса объекта культурного наследия уже запустили?

- Вы знаете, по этому проекту у нас заказчик – город Калининград, и они им занимаются. Сейчас я не готов вам сказать доподлинно, что там у них уже произошло.

- Но ведь в проекте, отправленном на экспертизу, у Двухъярусного моста просто был поднят пролет… - удивились представители прессы.

- Вы представляете на расстоянии ста метров три моста с подъемными механизмами? – стал уже нервничать Рольбинов. – Через каждые 20 метров по одному мосту! Абсурдная какая-то вещь! Зачем? Для чего? На экспертизу проект заходил с двумя мостами.