Банк «Открытие»: предприниматели могут получить до 5% cashback по бизнес- карте Mastercard

Максимальный ежемесячный cashback – 17000 рублей. С помощью карты можно безопасно оплачивать ежедневные расходы и закупки, устанавливать автоплатежи на сервисы, вносить денежные средства на расчетный счет с выбором назначений платежа, а также снимать наличные в любом банкомате по единому тарифу и многое другое.

«Бизнес-карта Mastercard — надежный финансовый инструмент для предпринимателей. Теперь владельцам бизнеса не надо оформлять платежку или снимать наличные деньги в кассе. Все операции можно совершать с помощью пластиковой карты. Это безопасно, выгодно и удобно. Банк приготовил приятный бонус для клиентов – призовой кэшбэк в размере 2 000 рублей на расчётный счет при оформлении бизнес-карты в период с 1 июля по 31 августа 2020 года при совершении покупок на сумму от 10 000 рублей», - комментирует заместитель начальника управления платежных и небанковских сервисов департамента транзакционного бизнеса банка «Открытие» Тимур Бедрединов.

Держатели бизнес-карт Mastercard могут зарегистрироваться в программе лояльности Mastercard Бизнес-Бонус. Это уникальный инструмент для малого и среднего бизнеса, который помогает предпринимателям оптимизировать расходы, получать бонусы за покупки и обменивать их на скидки и предложения от партнеров в пяти категориях: бухгалтерия и финансы, образование и развлечения, реклама и продвижение, товары и услуги, транспорт и путешествия.

Подробнее о бизнес-карте Mastercard можно узнать на сайте банка.

ПАО Банк «ФК Открытие»