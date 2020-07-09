2020-07-09T13:35:07+03:00
Новости компаний

Каждый шестой россиянин считает Санкт-Петербург главным туристическим активом страны

Санкт-Петербург стал третьим по популярности у российских туристов, уступив лишь традиционным летним курортам: Сочи и Крыму.
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В топ-3 главных туристических мест России, которые способны составить конкуренцию популярным туристическим направлениям заграницей, его включают 16% жителей страны. Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие» в первых числах июля*.

Вместе с Сочи, за который проголосовали 35% опрошенных, и Крыма, с результатом в 30%, в пятерку самых конкурентноспособных вошли также Байкал (13%) и Алтай (11%). А вот Москва набрала 9% голосов, столько же, сколько и Казань. При этом, в Москве и Московской области 20% опрошенных назвали Санкт-Петербург наиболее привлекательным, с точки зрения туризма, регионом страны. Еще больше голосов – на уровне 24% – Северная столица получила в Поволжье и на Урале. Минимальное же количество голосов Петербург получил в Сибирском и Центральном федеральном округе (без учета Москвы и Московской области) – 11% и 13%, соответственно. При этом, в Сибири этот результат позволил занять Санкт-Петербургу четвертое место, обойдя по степени популярности и Москву, и Краснодар.

Обязательно возьмут или уже взяли отпуск этим летом 52% россиян (в Северо-Западном федеральном округе – 50%). 21% не намерены брать отпуск из-за того, что «все курорты все равно закрыты».

*Опрос проведен ПАО Банк «ФК Открытие» 3-7 июля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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