2020-07-09T17:26:01+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 10 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 10 июля
Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Александр Подгорчук
Изменить размер текста:

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 9 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 98 690 человек, из них выявлено 2 578 случаев заражения (1 768 человек выздоровели), умерли 41, остаются под медицинским наблюдением 470 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.

Вчера областное управление Роспотребнадзора согласовало открытие бассейнов и читальных залов библиотек. Также власти «провели определенные консультации с рестораторами и отельерами» и предложили им расширить летние веранды. Плюс согласовали проведение свадебных торжеств, численностью не более 30 человек и различные семейные досуговые мероприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Калининграде 2020: последние новости»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Скоро взлетят продажи антидепрессантов»: профессор Сеченовки рассказал о последствиях пандемии для людей, работающих без выходных
Кардиолог пояснил, как сказываются на сердце, сосудах и психике трудовые перегрузки в сочетании с изоляцией и тревогой из-за коронавируса [часть 2]
Новости 24
Алиханов: Северный обход Калининграда соединят с Советским проспектом через 3-4 года
Умерла депутат Калининградской областной Думы Тамара Торопова
Как будут работать детские сады в Калининграде с 13 июля
Антон Алиханов назвал средний возраст калининградцев, умирающих от коронавируса
Под Гвардейском перевернулся грузовик
На Московском проспекте в Калининграде водитель "Ауди" избил таксиста
Убирать урожай в Калининградской области будут комбайны без комбайнеров
Героя, спасшего двоих тонущих парней, наградили благодарственным письмом
Клад 1928 года, найденный в Гусеве, передали в музей
В Калининграде за шесть месяцев построили 185 тыс «квадратов» жилья
Полиция разыскала водителя, спровоцировавшего аварию на Приморском кольце
В Калининградской области кинокомпания из Санкт-Петербурга снимет 8-серийный триллер
Мошенники украли у калининградцев более 800 тыс рублей
Новое в ВЭД: Райффайзенбанк проведет в Калининграде бесплатный онлайн-семинар
Открыть бассейны и разрешить свадьбы: В Калининградской области снимается часть антивирусных ограничений
Аэропорт «Храброво» возобновляет круглосуточный режим работы