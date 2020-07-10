Коронавирус в Калининграде, последние новости на 10 июля 2020 года

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 9 июля на COVID-19 обследовано нарастающим итогом 98 690 человек, из них выявлено 2 578 случаев заражения (1 768 человек выздоровели), умерли 41, остаются под медицинским наблюдением 470 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.

Вчера областное управление Роспотребнадзора согласовало открытие бассейнов и читальных залов библиотек. Также власти «провели определенные консультации с рестораторами и отельерами» и предложили им расширить летние веранды. Плюс согласовали проведение свадебных торжеств, численностью не более 30 человек и различные семейные досуговые мероприятия.