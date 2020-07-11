Коронавирус в Калининграде, последние новости на 11 июля 2020 года

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 10 июля было выявлено 2 591 случай заражения (1 785 человек выздоровели), умерли 41, остаются под медицинским наблюдением 465 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.

Всего с начала пандемии на COVID-19 обследовали более 100 000 человек.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Какие ограничения сохранятся в Калининградской области после 10 июля

Региональное управление Роспотребнадзора согласовало новый список послаблений, но многое по-прежнему останется под запретом. Власти «провели определенные консультации с рестораторами и отельерами» и предложили им расширить летние веранды. При этом принимать и обслуживать посетителей во внутренних залах все еще нельзя. (подробности)