2020-07-10T23:57:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Калининграде, последние новости на 11 июля 2020 года

Мы собрали для вас последние новости о коронавирусе в Калининграде на 11 июля
Виктор Сергеев
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..Фото: Александр Подгорчук
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По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, по состоянию на 10 июля было выявлено 2 591 случай заражения (1 785 человек выздоровели), умерли 41, остаются под медицинским наблюдением 465 человек, в том числе 16 в условиях обсерватора.

Всего с начала пандемии на COVID-19 обследовали более 100 000 человек.

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Региональное управление Роспотребнадзора согласовало новый список послаблений, но многое по-прежнему останется под запретом. Власти «провели определенные консультации с рестораторами и отельерами» и предложили им расширить летние веранды. При этом принимать и обслуживать посетителей во внутренних залах все еще нельзя. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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