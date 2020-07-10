ПАО Банк «ФК Открытие» и группа компаний «Град» заключили соглашение о предоставлении проектного финансирования на строительство ЖК «Домодедово Парк Новый квартал»

Олег Шишкин, начальник управления недвижимости и девелопмента банка «Открытие»: «Мы рады начать сотрудничество с группой компаний «Град» с нового крупного проекта в жилищном строительстве. Доверие к банку «Открытие» со стороны группы компаний «Град» подтверждает высокое качество комплекса финансовых услуг, которые мы предлагаем отрасли. Мы планируем развивать наши партнерские отношения с Группой в рамках следующих сделок».

Андрей Кузнецов, заместитель генерального директора «Град Девелопмент»: «Это наш первый проект с привлечением финансирования от банка «Открытие». Успешная реализация проектов по строительству жилой недвижимости с использованием счетов эскроу во многом зависит не только от эффективной работы нас как девелопера, но и от нашего финансового партнера, предоставляющего свою инфраструктуру. Мы рады, что этот масштабный девелоперский проект будет реализован совместно с банком «Открытие» и надеемся на продолжение сотрудничества в будущем».