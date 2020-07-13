2020-07-13T15:35:45+03:00
Новости компаний

Банк «Открытие» выдал петербуржцам первый миллиард по ипотеке с господдержкой

Банк «Открытие» в рамках программы ипотеки с господдержкой выдал в Санкт-Петербурге кредитов на сумму свыше 1,2 млрд рублей.
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«Банк начал выдавать кредиты по данной программе с конца апреля, с первого дня снизив для своих клиентов ставку со стандартного уровня в 6,5% годовых до 6,25%. В середине июня, на фоне снижения ключевой ставки ЦБ РФ, банк вновь понизил ставку по этой программе – до 5,99% годовых, что, конечно, сразу же сказалось как на количестве заявок, так и на количестве и объеме выдаваемых ипотечных кредитов, – прокомментировал достижение первого значимого уровня по программе старший вице-президент, управляющий Северо-Западным филиалом банка «Открытие» Михаил Иоффе. – Сразу после снижения ставки до уровня 5,99% годовых средний объем кредитов, ежедневно выдаваемых нашим банком в Санкт-Петербурге в рамках программы с господдержкой, вырос в 1,5 раза. И этот показатель продолжает расти, поскольку правительство увеличило лимит по программе с 8 млн до 12 млн руб., что сделало этот ипотечный инструмент крайне интересным и для тех, кто покупает жилье бизнес-класса».

По словам Михаила Иоффе, если до увеличения лимитов практически все сделки по программе с господдержкой заключались в сегменте жилья комфорт-класса и объем кредита редко когда превышал 4 млн рублей, то теперь банк получает все больше кредитных заявок на покупку квартир в жилых комплексах бизнес-класса. В общем числе как заявок, так выданных кредитов их доля в ближайшее время вряд ли превысит 10%, но при этом существенно повлияет на средний размер ипотечного кредита по программе с господдержкой.

ПАО Банк «ФК Открытие»

«Основной спрос на программу с господдержкой придется на сентябрь-октябрь этого года, – уверен Михаил Иоффе. – И по большому счету, то, как банки его отработают, – определит итоги года на ипотечном рынке».

ИСТОЧНИК KP.RU

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