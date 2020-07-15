2020-07-15T13:57:26+03:00
Общество

Спасение за $2 млн.: Маленькой Милане Семеньковой из Калининграда сделали самый дорогой укол в мире

Собрать средства родителям помогали звезды, среди которых Ольга Бузова, Светлана Бондарчук, Федор Добронравов и многие другие
Надежда РЖЕВСКАЯ
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По словам родителей, Милана чувствует себя хорошо.По словам родителей, Милана чувствует себя хорошо.Фото: Александр Подгорчук
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Маленькой калининградке Милане Семеньковой, страдающей спинально-мышечной атрофией, сделали долгожданный укол «Золгенсма». Мама девочки Виктория Кашуба подтвердила «Комсомолке», что все хорошо.

Заграничный препарат доставили в Москву, в НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева. Врачи долго готовили ребенка к этой процедуре.

- Всё! Мы в палате. Вся операционная играла с ней, и была в восторге от нее. Какая она общительная, проснулась после наркоза и сразу улыбалась, - написала Виктория на своей странице в Инстаграме. - Мы благодарим всех, кто дал жизнь нашей Милане.

Судя по выложенному видео, ребенок чувствует себя хорошо.

История Миланы Семеньковой не оставила равнодушными многих. За неполные полгода удалось собрать астрономическую сумму – 162 миллиона рублей. Инъекцию препарата «Золгенсма» стоимостью около 2 миллионов долларов называют самым дорогим уколом в мире. К сбору средств присоединились звезды - Ольга Бузова, Анна Семенович, Инна Жиркова, Рената Литвинова, Федор Добронравов и многие другие.

Было немало сложностей: мошенники покушались на банковские счета, решался вопрос с 30-миллионным налоговым сбором за ввоз лекарства из-за рубежа. Да и мало кто верил, что такое – возможно- за столь короткий сроки собрать большие деньги. Время сильно поджимало семью девочки. Ведь «Золгенсма» нужно было ввести ребенку до того, как исполнится два года. День рождения у Миланы уже через полтора месяца. И уже однозначно можно сказать, что у девочки накануне двухлетия, у ее семьи и у всех нас, кто помогал в сборе, кто старался помочь ребенку, начался новый этап.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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