Рошаль и Бастрыкин поспорили из-за калининградского «дела врачей»

Не утихают споры о причинах смерти недоношенного ребенка в роддоме №4 Калининграда. Следователи стоят на своем, обвиняя врачей в убийстве. А медицинское сообщество пытается убедить правоохранителей в ошибочности выводов.

Напомним, в ноябре 2018 года в роддоме № 4 Калининграда родился недоношенный ребенок. По версии следствия, экс-главврач роддома Едена Белая дала указание неонатологу регионального перинатального центра Элине Сушкевич ввести ребенку дозу магния сульфата, от которой младенец умер. Это делалось, по версии следствия, с целью сэкономить ресурсы больницы, а также - не портить показатели медицинской статистики. Чтобы скрыть следы преступления, в историю родов внесены сведения о том, что ребенок умер якобы в утробе матери.

На минувшей неделе дело прокомментировал глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

- Ситуация, действительно, очень резонансная, и вызвала бурное обсуждение в обществе, - сказал Александр Бастрыкин в интервью «Российской газете». - Многие стали высказываться в поддержку врачей, были и противоположные мнения. Я полагаю, что здесь нужно очень тщательно все проанализировать. И выводы делать очень аккуратно, исходя из фактических обстоятельств дела и объективных доказательств, абсолютно абстрагируясь от эмоциональной составляющей.

Также глава Следственного комитета России высоко оценил работу своих подчиненных.

- Следователи провели большую работу по данному уголовному делу, - заявил руководитель комитета. - И собранные ими материалы, в том числе заключения экспертиз, говорят о наличии в действиях обвиняемых признаков особо тяжкого преступления - убийства.

Глава Национальной врачебной палаты Леонид Рошаль отреагировал на интервью желанием объяснить следствию: по его мнению, в обвинительной базе есть ошибки.

- Утверждаю, что А.И. Бастрыкину его сотрудниками была предоставлена ошибочная интерпретация содержания магния у погибшего новорожденного в Калининграде, - написал Леонид Рошаль в Твиттере. - Кроме того, доказано, что дорогой препарат сурфактант (речь идет о препарате «Куросурф» – Ред.) ребенку вводился.

Вслед за Рошалем Российское общество неонатологов выступило с открытым письмом к Александру Бастрыкину.

«Еще до приезда Сушкевич ребенку был введен дорогостоящий препарат «Куросурф» - этот факт подтвержден экспертизой и следствием, - говорится в письме. - Первоначальная гипотеза следствия о том, что Белая «не желала тратить ресурсы на ребенка» оказалась несостоятельной еще до предъявления обвинения Сушкевич».

Кроме того медики обращают внимание, что ни в коем случае нельзя сравнивать младенца и взрослого, как это сделали эксперты, подготовившие заключение. По мнению неонатологов, в деле нет ключевых исследований, на основании которых можно было бы делать однозначный вывод о токсическом воздействии магния на организм ребенка. Также не учтены признаки внутриутробной инфекции у женщины. Есть и другие замечания, в том числе и по поводу противоречивости свидетельских показаний.

В настоящее время обвиняемые в убийстве врачи находятся под домашним арестом. Дело врачей слушается в Калининградском областном суде. Дата ближайшего заседания – 23 июля. В этот день пройдет уже третье заседания, во время которого проходит отбор коллегии присяжных. Российское общество неонатологов, как и адвокаты врачей, просят «не препятствовать открытому и беспристрастному процессу» в суде.