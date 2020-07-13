Калининградцы жалуются на нападения ворон: как защититься от птичьих стай

Калининградцы жалуются на нашествие ворон, которые последнее время ведут себя навязчиво и даже агрессивно. В программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» мы выяснили, что происходит с пернатыми и как от них защититься.

Орнитолог: Если у вас был конфликт с вороной, лучше не попадайтесь ей на глаза. Она вас запомнила 00:00 00:00

По данным местных орнитологов, в Калининграде встречается только серая ворона (легендарного чёрного ворона у нас нет). При этом, галок и грачей в городе больше, чем ворон. Самая крупная грачиная колония живет у стадиона «Балтика». Видите черные тучи птиц? Это «ночевочные» скопления галок и грачей. После периода гнездования эти врановые собираются на совместную ночевку, а утром снова разлетаются в поисках еды.

В БФУ имени Канта каждый год проводят учет городских птиц. Орнитолог Юлия Гришанова утверждает, что ворон у нас сейчас не больше и не меньше, чем обычно. Но субъективно их может казаться много потому, что как раз птенцы вылетели из гнезд.

Почему вороны бывают агрессивны?

- Ворона просто так на человека не нападет, - говорит Юлия Гришанова. – Только если она увидела опасность для птенцов-слетков, которые были рядом. Если вы видите воронят (у них оперение чуть менее выразительное, голубые глаза и розоватые клювы) – обойдите стороной это место! Любая птица будет отвлекать от птенцов. Ворона, кстати, вас запомнит, и это место лучше будет обходить стороной еще несколько дней. Интеллект вороны оценивается на уровне трехлетнего ребенка! И от города им нужны места, чтобы гнездиться, развлекаться и добывать корм. А корма мы им сами предоставляем в избытке своими свалками отходов.

По словам орнитолога, единственный способ регулировать популяцию любых птиц – сократить пищевые отходы, оставлять мусорные контейнеры закрытыми и не подкармливать никого, особенно голубей, которые переносят орнитоз и другие заболевания.

В администрации Калининграда говорят, что жалоб на засилье ворон к ним не поступало. А вот в управляющих компаниях согласны со специалистами из БФУ: мы сами виноваты в том, что птицы подбираются все ближе к домам и могут нападать.

- Люди ленятся закрывать контейнеры! А некоторые свои отходы и до мусорок не доносят, - жалуется директор УК "РСУ-25" Анатолий Макаренко. - У нас есть женщина, которая в знак протеста из-за переноса контейнера вываливает свой мусор ровно на том месте, где он раньше был - прямо на траву. Во время пандемии некоторые жильцы просто выбрасывали мусор в лифт - боялись выходить. А что касается разоренных контейнеров, то я бы не на ворон эту проблему повесил, а на собак. Собака единственная может залезть в мусорку, разворошить ее, разорвать пакеты. А вслед уже приходят птицы, кошки и крысы.

Можно ли согнать стаю с понравившегося места?

По словам орнитологов, отвадить умную птицу от определенного двора или парка очень сложно. В свое время их пытались прогнать и от нашего стадиона «Балтика», и даже от московского Кремля. В Москве использовали отпугиватели с тревожными вороньими голосами, но птицы реагировали неожиданно: стаями слетались к этому месту, чтобы посмотреть, что происходит. Так что единственный способ лишить себя по утрам и вечерам птичьих криков (это касается и заселивших Калининград чаек) – не допускать мусорных свалок. В аэропортах против ворон использую хищных птиц, но серая стая может и прогнать хищника – это называется моббинг.

Хотя есть от ворон и позитив. Как рассказал калининградец Владимир, они с женой прикормили в этом году такую птицу, и теперь она отгоняет других пернатых от созревших во дворе вишен. Больше о калининградских птицах узнаете здесь.