В Калининграде еще можно забронировать путевку в детские оздоровительные лагеря

С 15 июля в Калининградской области наконец-то заработали лагеря дневного пребывания и детские загородные центры. На что обращают внимание организаторы отдыха?

О БРОНИ ПУТЕВОК

По информации мэрии Калининграда, в минувшую среду состоялось открытие летнего сезона 2020 года в муниципальных загородных центрах «Чайка», «Юность», в центрах имени Гайдара и Терешковой.

- С учетом санитарно-эпидемиологических правил мощность муниципальных загородных центров (количество путевок) сокращена на 50 процентов, количество смен уменьшено до трех, скорректированы графики смен и стоимость путевок, - рассказали чиновники. - В связи с сохранением рисков распространения COVID-19 вводятся ограничения на выход за пределы центра, посещение родителей и др.

Реализация путевок в загородные оздоровительные центры будет осуществляться с учетом квот на детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Преимущественное право будут иметь родители, оплатившие путевки ранее (до ограничений из-за пандемии. – Ред.). Выдача оплаченных путевок и заключение договоров на оказание услуг будут организованы при заезде в центр.

А бронирование путевок на свободные места (II и III смены) в новых условиях проведения летней кампании будет проводиться на сайте комитета по образованию www.eduklgd.ru (раздел «Летняя кампания -2020»). И сделать это можно будет после 20 июля.

ПРАВИЛА - ЖЕСТЧЕ

Для иллюстрации - вот как информируют родителей в загородном центре имени Гайдара в соцсетях.

- Если вы приобрели путевку ранее на 21 день, то у вас есть возможность отказаться от путевки, вернуть средства, или перенести свою путевку на любую из трех смен и получить возврат разницы.

- Администрация центра уже выслала алгоритмы на электронную почту всем родителям, чьи дети должны были отдыхать в центре на 1 и 2 сменах. Алгоритмы для родителей по путевкам, приобретенным на 3 и 4 смены, будут высланы позже.

- Запущен «Лист ожидания» для всех, кто желает попасть к нам на одну из летних смен, или произвести обмен ранее оплаченной на 21 день путевки.

- Количество мест ограничено. Наполняемость центра снижена на 50% согласно рекомендациям Роспотребнадзора. При наличии свободных мест на выбранную смену администрация лагеря свяжется по вопросу приобретения (переноса) путевки на данную смену.

- Прием детей в центр осуществляется при наличии следующих документов: копия паспорта или свидетельства о рождении, копия медицинского полиса, медицинская справка 079/У, медицинская справка об эпидокружении (об отсутствии контактов с больными, в том числе COVID-19).

- В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой заезд детей осуществляется только в первый день смены. Устанавливается запрет на прием детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены. Кроме того, строго запрещаются посещения родителями территории центра, не допускаются встречи с детьми на протяжении смены.

КОНКРЕТНО

Дневные лагеря Калининграда «охватили» 5000 детей

С 8 по 15 июля стартовали первые смены в 69 муниципальных лагерях с дневным пребыванием. Они организованы на базе образовательных учреждений, учреждений спорта, культуры и молодежной сферы Калининграда, с охватом более 5000 детей.

Всего в июле-августе текущего года запланирована работа 84 лагерей с дневным пребыванием в 1-3 смены.

Продолжительность смены составляет 14 дней. Путевка в лагерь включает обеспечение питанием, страхование жизни и здоровья детей, которая полностью оплачивается за счет средств регионального бюджета.

В учреждениях принимаются все необходимые санитарно-противоэпидемические меры.