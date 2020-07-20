В Калининграде рассчитали стоимость одного дня для безработного

По данным министерства социальной политики Калининградской области, коэффициент напряженности рабочей силы на регистрируемом рынке труда с начала года увеличился с 0,2 до 2,7 единиц. Речь идет о соотношении количества незанятых граждан на одну заявленную вакансию.

- По состоянию на начало июля, в областной службе занятости населения зарегистрирован 28 031 безработный гражданин. Из них получают минимальное пособие – 16 819 человек (это 60%), максимальное – 11 212 человек, - приводят данные в ведомстве.

По данным портала «Госуслуги», размер минимального пособия на сегодня составляет 4500 рублей, а максимального – 12 130 рублей.

Специалисты Центра занятости населения напоминают, что сроки выплаты пособия индивидуальны. Учитываются такие факторы: причина постановки на учет, даты увольнения, периода работы в течение года до постановки на учет, размер среднего заработка на последнем месте работы и др. Также получение выплаты зависит от сроков подачи заявления и перерегистрации.

Счет на дни

Начисление пособия по безработице осуществляется за фактическое количество дней безработицы. Поэтому первое начисление произведут в день признания гражданина безработным, а сумма будет начисляться за период - с момента подачи заявления до дня признания безработным. Таким образом, пособие перечисляется двумя частями, первая — по факту признания безработным, вторая — по факту прохождения перерегистрации. Последующие выплаты пособия по безработице (если гражданин не нарушает законодательство о занятости населения) будут выплачиваться раз в месяц с даты перерегистрации до следующей перерегистрации.

Доплата к пособию на ребенка в размере 3 000 рублей (только одному из родителей) назначается независимо от даты увольнения на период: июнь, июль и август 2020 года. При этом доплата увеличивает обычное пособие по безработице, приходит как его часть и не является отдельным пособием на ребенка.

В случае некорректного указания гражданами реквизитов счета или почтового адреса для получения пособия в почтовом отделении, деньги возвращаются в Центр занятости населения. После поступления их в Центр уточняются реквизиты, и пособие направляется заявителю повторно.

Получить информацию по срокам и размерам выплат можно в Личном кабинете на Интерактивном портале Центра занятости населения Калининградской области rabotakaliningrad.ru, а также в социальных сетях Центра занятости населения Калининградской области.

КОНКРЕТНО

Как считают пособие

Рассмотрим пример, когда гражданин дистанционно подал заявление на получение пособия по безработице 9 мая, а признан безработным 21 мая. И ему положен максимальный размер пособия.

Размер пособия по безработице составляет 12 130 рублей за 31 календарный день.

Считаем: 12 130:31 = 391,29 рубля – такова будет выплата за один календарный день.

За период, например, с 9 по 21 мая (13 дней) гражданину начислено и выплачено 5 086,77 руб.

Причем, 21 мая, в день, когда гражданин признан безработным, начислена сумма текущей выплаты, а 22 мая средства выплачены (или отправлены по указанным реквизитам).