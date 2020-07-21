Триллер с Балуевым и детектив с актером «Смешариков»: Какие фильмы снимут в Калининграде этим летом

Пока Первый канал продолжает показ снятого у нас сериала «Андреевский флаг», киношники уже вовсю работают в Калининграде и области над новыми проектами. Мы собрали информацию о фильмах, которые начнут снимать в самое ближайшее время.

«Психология преступления»

Съемки стартовали сегодня, 21 июля, и продлятся до 15 декабря.

Детективная история, которая рассказывает об успешных сотрудниках Следственного комитета. В фильме снимутся такие актеры, как Александр Ратников, Артём Федотов, Екатерина Гудина, Полина Сыркина, Иван Лапин и Сергей Мардарь (он озвучивает Кар-Карыча и Совунью в «Смешариках»).

Мэрия уже согласовала локации для съемок.

- Они пройдут исключительно на открытых пространствах по всем рекомендациям Роспотребнадзора, - уверяет пресс-служба администрации на своей странице в Facebook.

«Несломленная»

Картина будут снимать для телеканала «Россия». В нашем городе киношники пробудут с 5 августа до 1 декабря.

Фильм рассказывает о владелице сети ресторанов, осужденной, за убийство мужа, которого она не совершала. На протяжении всей картины героиня будет выяснять, кто на самом деле виноват в совершении преступления.

На экранах вы увидите Анну Тараторкину, Илью Носкова, Романа Полянского, Юрия Беляева, Александра Власова, Ирину Розанову, Олега Алмазова и Илью Шакунова.

«Император»

Драма о психологически больном подростке по имени Арс. Он живет с мамой и большую часть жизни проводит на дистанционном обучении. В один момент жизнь ему предоставляет возможность учиться в обычной школе. Он быстро вливается в коллектив, но по закону жанра встречает своего антагониста. Конфликт двух героев станет переломным моментом фильма, где каждый поймет, что такое дружба, взаимоуважение и терпимость.

На утверждение кинокомпания ждет четыре локации для съемок:

10-11 августа и 23-30 августа ул. З. Космодемьянской, 26 ;

26-28 августа Пересечение ул. Харьковской и ул. Вагоностроительной (мост) ;

24-26 августа ул. Литовский вал, 9 (рощица напротив Калининградского казачьего института технологий и дизайна) ;

4-6 сентября ул. Литовский вал, 38, под. 2 (дворы).

Режиссер - Альфия Хабибуллина, в ролях - Полина Агуреева, Аскар Нигамедзянов, Никита Пирожков, Сергей Ренсевич и другие.

«Отель»

Режиссерский дебют актера Александра Балуева. Главные герои – молодожены, которые едут в свадебное путешествие. Они попадают в заброшенную гостиницу, где встречают совершенно непонятного для них человека, который меняет их представления о любви и о жизни.

Главную роль исполняет сам Балуев. В фильме состоится дебют актрисы Марины Петренко и актерский дебют Глеба Матвейчука, которого многие знают как композитора и певца.