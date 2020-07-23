Работающая мать – горе в семье: 6 способов занять детей летом в Калининграде

Может, это слишком ужасающе звучит, но это так. Работающая мать становится горем в семье. Утро настало – мама в офис убежала. А кто кашу на блюдечке с голубой каемочкой подаст? Кто красиво косы заплетет? Кто придумает новый маршрут приключений на день?

Никогда не поздно проанализировать свои реальные возможности, организовать свой рабочий график и направить ребенка в нужное русло даже в это непростое лето-2020.

Вот несколько способов…

Способ 1. Отправить детей к бабушке

Самый распространенный способ решения проблемы. Родители на работе, а бабушка (дедушка) занимаются внуками. Это счастье, когда у детей полный контакт с вашими родителями. А если бабушка еще и около моря живет – вообще красота!

С дошкольниками неплохо справляются старшие братья-сестры. Но это тоже довольно редкая удача. Ведь у подростков – своя жизнь, свои интересы. И эти «мелкие» им только все планы портят. Знающие педагоги и психологи говорят, что полностью сгружать родительские функции на старших детей чревато серьезным конфликтом внутри семьи.

Способ 2. Нанять няню

Нанять детям няню – способ не из дешевых. Это, во-первых. Во-вторых, всегда есть риск – доверять кровинушку малознакомым людям. А чтобы найти няню, в которую веришь как в себя, потребуется много времени и сил.

Стоимость услуг няни в Калининграде – от 200 до 500 рублей в час. Нанять бабушку на час (есть и такие предложения на Авито) – 200 рублей в час.

В помощь бабушкам и няням – радостная новость! Региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией объявил, что с 20 июля открываются парки с аттракционами. Центральный парк культуры и отдыха, парк «Юность» заработали в ежедневном режиме и ждут детей и взрослых в гости.

Давно открыты для посещения и детские библиотеки. Правда, массовых мероприятий пока не проводится. К слову, интересно работает сайт детско-юношеской библиотеки имени Гайдара. В частности, старшим школьникам можно посещать предлагаемый онлайн-кинозал, смотреть с киношедервами, созданными на основе классической литературы.

Способ 3. Устроить ребенка в лагерь дневного пребывания

В Калининграде с 15 июля стартовали первые смены в 69 лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, учреждений спорта, культуры и молодежной сферы.

По данным мэрии Калининграда, всего в июле-августе текущего года запланирована работа 84 лагерей с дневным пребыванием в 1-3 смены. Продолжительность смены составляет 14 дней. Путевка в лагерь включает обеспечение питанием и страхование жизни и здоровья детей и полностью оплачивается за счет средств регионального бюджета. Но за выездные мероприятия платят родители. Средний чек за неделю – 500 рублей.

В учреждениях принимаются необходимые санитарно-противоэпидемиологические меры. Для ребят подготовлены интересные и разноплановые программы, включающие различные мероприятия, мастер-классы, квесты и экскурсии на свежем воздухе, которые не позволят детям скучать. В план работы лагерей, как правило, вписаны совместные проекты педагогов с библиотеками и музеями города.

Как записаться в лагерь дневного пребывания? Нужно обратиться либо в школу, где учится ваш ребенок, либо в учреждение дополнительного образования, которое также посещает ваше чадо, либо которое находится по соседству с вашим домом.

Способ 4. Еще можно купить путевку в загородный центр

Бронирование путевок на свободные места (II и III смены) в новых условиях проведения летней кампании на сайте комитета по образованию www.eduklgd.ru, в разделе «Летняя кампания -2020» началась после 20 июля.

По данным мэрии Калининграда, реализация путевок в загородные оздоровительные центры будет осуществляться с учетом квот на детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Преимущественное право будут иметь родители, оплатившие путевки ранее. Выдача оплаченных путевок и заключение договоров на оказание услуг будут организованы при заезде в центр. Стоимость двухнедельной путевки – порядка 19 000 рублей.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заезд детей осуществляется только в первый день смены. В центрах запрещено принимать детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены. Кроме того, строго запрещаются посещения родителями территории центра, не допускаются встречи с детьми на протяжении смены.

Все эти требования при первом прочтении сильно напрягают. Но зато детворе в загородных центрах явно нравится. Достаточно посмотреть в соцсетях видео и фотоотчеты каждого дня.

Способ 5. Занять ребенка мастер-классами

В Калининградском музее изобразительных искусств работает Центр творчества для детей и взрослых. Здесь предлагаются творческие занятия, пленэры, арт-терапия, мастер-классы.

В период ограничительных мер занятия проводятся в группах до 5 человек в помещениях и до 12 человек на открытом воздухе, все материалы для занятий предоставляются.

При себе необходимо иметь маску, на входе - бесконтактная проверка температуры.

Преподаватели Центра творчества проводят занятия в маске и перчатках.

Студии Центра творчества: - Студия рисования «Волшебная кисточка» для детей 7-12 лет, каждую субботу в 10:00. Стоимость участия - 370 рублей. - Студия рисования «Акварелька» для детей 4-6 лет, каждую субботу в 11:00. Стоимость участия - 270 рублей. - Студия лепки «Терракотовый лев, пластилиновый ёж» для детей 5-7 лет каждую субботу в 12:00. Стоимость участия - 370 рублей.

- Студия рисования «Оранжевая грива», для детей 8-12 лет по средам в 15:00, и субботам в 12:30. Стоимость участия - 370 рублей. - Студия рисования и лепки «Мама+Малыш» для детей 4-5 лет и их родителей, каждое воскресенье в 11:00. Стоимость участия - 270 рублей. - Студия рисования «Цвет, линия, ритм» детей 7-12 лет, каждое воскресенье в 13:00. Стоимость участия - 370 рублей.

Мастер-классы для детей и взрослых (еженедельно) 12+:

- Арт-вторник в 14:00

- Арт-четверг в 14:00 и 18:30

- Арт-суббота 15:00

- Арт-воскресенье 15:30

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (4012) 46-71-43, 8 (4012) 46-93-97.

Способ 6. В цифровую среду!

«Академия Гениев» набирает детей на смены в летнюю школу.

Расписание смен: с 27 по 31 июля, с 3 по 7 августа, с 17 по 21 августа.

Здесь строят роботов, изучают программирование, моделируют машины, веселятся на свежем воздухе и играют. Каждый день разрабатываются проекты.

Каждая смена - новая программа. Стоимость одной смены (5 дней) - 7 500 рублей. В стоимость входит все: от занятий до питания. Возраст детей: с 6 до 14 лет (распределяем в группы по возрастам). Дети заняты весь день!

Записаться на смену можно по телефону: 8 (4012) 658-638.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бесплатные экскурсии – для детей с инвалидностью

23 июля на территории Калининградской области стартует проект по инклюзивному

туризму «Мир без границ». Цель проекта - изучение родного края и адаптация детей

с инвалидностью к окружающей среде через образовательно-туристические услуги.

В течение года с момента реализации социального проекта 120 семей посетят

основные достопримечательности Калининградской области (Музей янтаря, Музей

Мирового океана, зоопарк, национальный парк «Куршская коса» и др.). А также станут участниками мастер-классов по

гончарному делу, сплавятся на байдарках по реке, совершат речную прогулку,

приготовят марципаны, нарисуют морской пейзаж, изготовят изделия из янтаря.

В рамках социального проекта «Мир без границ» будут организованы 20 поездок для

детей с различными формами инвалидности и членов их семей из различных

муниципалитетов области. География проекта охватывает Гусев, Полесск, Славск,

Мамоново, Балтийск, Гвардейск, Неман и Краснознаменск.

- Мы приглашаем участников провести один день вне своего дома, забыть о трудностях и проблемах, получить абсолютно новые ощущения и эмоции, побыть со своим ребенком в других условиях. Мы предлагаем семьям один день полноценного отдыха. В интерактивной форме расскажем про нашу область, организуем развлечения, покормим вкусным обедом,- рассказала Светлана Нигматуллина, директор АНО - Центр развития образовательных и социальных проектов «Аура».

Заявку можно подать на официальном сайте anoaura.ru или в социальных сетях организации.