2020-07-23T17:36:05+03:00
Общество

Работающая мать – горе в семье: 6 способов занять детей летом в Калининграде

Чем мягче карантинные меры, тем жестче в калининградских семьях встает вопрос досуга младшего поколения
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Развлечения до конца каникул дети, конечно, могут найти во дворе, но не всем родителям такой подход по душе.Развлечения до конца каникул дети, конечно, могут найти во дворе, но не всем родителям такой подход по душе.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Может, это слишком ужасающе звучит, но это так. Работающая мать становится горем в семье. Утро настало – мама в офис убежала. А кто кашу на блюдечке с голубой каемочкой подаст? Кто красиво косы заплетет? Кто придумает новый маршрут приключений на день?

Никогда не поздно проанализировать свои реальные возможности, организовать свой рабочий график и направить ребенка в нужное русло даже в это непростое лето-2020.

Вот несколько способов…

Способ 1. Отправить детей к бабушке

Самый распространенный способ решения проблемы. Родители на работе, а бабушка (дедушка) занимаются внуками. Это счастье, когда у детей полный контакт с вашими родителями. А если бабушка еще и около моря живет – вообще красота!

С дошкольниками неплохо справляются старшие братья-сестры. Но это тоже довольно редкая удача. Ведь у подростков – своя жизнь, свои интересы. И эти «мелкие» им только все планы портят. Знающие педагоги и психологи говорят, что полностью сгружать родительские функции на старших детей чревато серьезным конфликтом внутри семьи.

Способ 2. Нанять няню

Нанять детям няню – способ не из дешевых. Это, во-первых. Во-вторых, всегда есть риск – доверять кровинушку малознакомым людям. А чтобы найти няню, в которую веришь как в себя, потребуется много времени и сил.

Стоимость услуг няни в Калининграде – от 200 до 500 рублей в час. Нанять бабушку на час (есть и такие предложения на Авито) – 200 рублей в час.

В помощь бабушкам и няням – радостная новость! Региональный штаб по контролю за новой коронавирусной инфекцией объявил, что с 20 июля открываются парки с аттракционами. Центральный парк культуры и отдыха, парк «Юность» заработали в ежедневном режиме и ждут детей и взрослых в гости.

Давно открыты для посещения и детские библиотеки. Правда, массовых мероприятий пока не проводится. К слову, интересно работает сайт детско-юношеской библиотеки имени Гайдара. В частности, старшим школьникам можно посещать предлагаемый онлайн-кинозал, смотреть с киношедервами, созданными на основе классической литературы.

Способ 3. Устроить ребенка в лагерь дневного пребывания

В Калининграде с 15 июля стартовали первые смены в 69 лагерях с дневным пребыванием детей, организованных на базе образовательных учреждений, учреждений спорта, культуры и молодежной сферы.

По данным мэрии Калининграда, всего в июле-августе текущего года запланирована работа 84 лагерей с дневным пребыванием в 1-3 смены. Продолжительность смены составляет 14 дней. Путевка в лагерь включает обеспечение питанием и страхование жизни и здоровья детей и полностью оплачивается за счет средств регионального бюджета. Но за выездные мероприятия платят родители. Средний чек за неделю – 500 рублей.

В учреждениях принимаются необходимые санитарно-противоэпидемиологические меры. Для ребят подготовлены интересные и разноплановые программы, включающие различные мероприятия, мастер-классы, квесты и экскурсии на свежем воздухе, которые не позволят детям скучать. В план работы лагерей, как правило, вписаны совместные проекты педагогов с библиотеками и музеями города.

Как записаться в лагерь дневного пребывания? Нужно обратиться либо в школу, где учится ваш ребенок, либо в учреждение дополнительного образования, которое также посещает ваше чадо, либо которое находится по соседству с вашим домом.

Способ 4. Еще можно купить путевку в загородный центр

Бронирование путевок на свободные места (II и III смены) в новых условиях проведения летней кампании на сайте комитета по образованию www.eduklgd.ru, в разделе «Летняя кампания -2020» началась после 20 июля.

По данным мэрии Калининграда, реализация путевок в загородные оздоровительные центры будет осуществляться с учетом квот на детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Преимущественное право будут иметь родители, оплатившие путевки ранее. Выдача оплаченных путевок и заключение договоров на оказание услуг будут организованы при заезде в центр. Стоимость двухнедельной путевки – порядка 19 000 рублей.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, заезд детей осуществляется только в первый день смены. В центрах запрещено принимать детей после дня заезда и на временный выезд детей в течение смены. Кроме того, строго запрещаются посещения родителями территории центра, не допускаются встречи с детьми на протяжении смены.

Все эти требования при первом прочтении сильно напрягают. Но зато детворе в загородных центрах явно нравится. Достаточно посмотреть в соцсетях видео и фотоотчеты каждого дня.

Способ 5. Занять ребенка мастер-классами

В Калининградском музее изобразительных искусств работает Центр творчества для детей и взрослых. Здесь предлагаются творческие занятия, пленэры, арт-терапия, мастер-классы.

В период ограничительных мер занятия проводятся в группах до 5 человек в помещениях и до 12 человек на открытом воздухе, все материалы для занятий предоставляются.

При себе необходимо иметь маску, на входе - бесконтактная проверка температуры.

Преподаватели Центра творчества проводят занятия в маске и перчатках.

Студии Центра творчества: - Студия рисования «Волшебная кисточка» для детей 7-12 лет, каждую субботу в 10:00. Стоимость участия - 370 рублей. - Студия рисования «Акварелька» для детей 4-6 лет, каждую субботу в 11:00. Стоимость участия - 270 рублей. - Студия лепки «Терракотовый лев, пластилиновый ёж» для детей 5-7 лет каждую субботу в 12:00. Стоимость участия - 370 рублей.

- Студия рисования «Оранжевая грива», для детей 8-12 лет по средам в 15:00, и субботам в 12:30. Стоимость участия - 370 рублей. - Студия рисования и лепки «Мама+Малыш» для детей 4-5 лет и их родителей, каждое воскресенье в 11:00. Стоимость участия - 270 рублей. - Студия рисования «Цвет, линия, ритм» детей 7-12 лет, каждое воскресенье в 13:00. Стоимость участия - 370 рублей.

Мастер-классы для детей и взрослых (еженедельно) 12+:

- Арт-вторник в 14:00

- Арт-четверг в 14:00 и 18:30

- Арт-суббота 15:00

- Арт-воскресенье 15:30

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (4012) 46-71-43, 8 (4012) 46-93-97.

Способ 6. В цифровую среду!

«Академия Гениев» набирает детей на смены в летнюю школу.

Расписание смен: с 27 по 31 июля, с 3 по 7 августа, с 17 по 21 августа.

Здесь строят роботов, изучают программирование, моделируют машины, веселятся на свежем воздухе и играют. Каждый день разрабатываются проекты.

Каждая смена - новая программа. Стоимость одной смены (5 дней) - 7 500 рублей. В стоимость входит все: от занятий до питания. Возраст детей: с 6 до 14 лет (распределяем в группы по возрастам). Дети заняты весь день!

Записаться на смену можно по телефону: 8 (4012) 658-638.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бесплатные экскурсии – для детей с инвалидностью

23 июля на территории Калининградской области стартует проект по инклюзивному

туризму «Мир без границ». Цель проекта - изучение родного края и адаптация детей

с инвалидностью к окружающей среде через образовательно-туристические услуги.

В течение года с момента реализации социального проекта 120 семей посетят

основные достопримечательности Калининградской области (Музей янтаря, Музей

Мирового океана, зоопарк, национальный парк «Куршская коса» и др.). А также станут участниками мастер-классов по

гончарному делу, сплавятся на байдарках по реке, совершат речную прогулку,

приготовят марципаны, нарисуют морской пейзаж, изготовят изделия из янтаря.

В рамках социального проекта «Мир без границ» будут организованы 20 поездок для

детей с различными формами инвалидности и членов их семей из различных

муниципалитетов области. География проекта охватывает Гусев, Полесск, Славск,

Мамоново, Балтийск, Гвардейск, Неман и Краснознаменск.

- Мы приглашаем участников провести один день вне своего дома, забыть о трудностях и проблемах, получить абсолютно новые ощущения и эмоции, побыть со своим ребенком в других условиях. Мы предлагаем семьям один день полноценного отдыха. В интерактивной форме расскажем про нашу область, организуем развлечения, покормим вкусным обедом,- рассказала Светлана Нигматуллина, директор АНО - Центр развития образовательных и социальных проектов «Аура».

Заявку можно подать на официальном сайте anoaura.ru или в социальных сетях организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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