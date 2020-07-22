«Экипаж награжден посмертно»: в лесу под Калининградом обнаружили фрагменты танка Т-34 и останки бойцов

Работа поисковиков калининградского отряда «Совесть» снова увенчалась успехом. На днях они обнаружили место гибели экипажа танка Т-34-85 из 1-го батальона 28-й гвардейской отдельной танковой бригады. Танк был подбит в бою 14 апреля 1945 года, после того, как на бешеной скорости ворвался в поселок Рогенен (сегодня не существует, находился недалеко от сегодняшнего поселка Люблино Зеленоградского района), раздавил минометную батарею и разогнал ее прислугу. В общей сложности из пушки танка были уничтожены 3 миномета, 2 ДЗОТа, 4 пулеметных точки и до 10 солдат противника.

На месте боя поисковики обнаружили детали танка, а также раздробленные останки танкистов, обгоревшие фрагменты их амуниции, искореженные взрывом два знака «Гвардия» и орден «Красная Звезда», по номеру которого удалось опознать пулеметчика-радиста гвардии старшего сержанта Ивана Евграфовича Михайлова.

Находки на месте боя.Фото: Руслан Хисамов

Поисковикам в процессе работы с архивами также удалось установить имена остальных членов экипажа. Это командир танка, гвардии младший лейтенант Алексей Тимофеевич Чугуевский (1914 года рождения); командир орудия, гвардии сержант Александр Иосифович Панов (1926-го года рождения); заряжающий, гвардии сержант Кирилл Григорьевич Григорьев (1924-го года рождения) и механик-водитель, гвардии старший сержант Михаил Васильевич Толстогузов (1925-го года рождения).

За взятие поселка Рогенен экипаж танка Т-34-85 был посмертно награжден. Командир танка Алексей Чугуевский был представлен к ордену Отечественной войны 1-й степени, а командир орудия, заряжающий и пулеметчик-радист – к орденам Отечественной войны 2-й степени.

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