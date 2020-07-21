Врач - о будущем Миланы Семеньковой после укола за $2 млн.: Полное выздоровление, к сожалению, невозможно

15 июля Милане Семеньковой – полуторогодовалой девочке из Калининграда со спинально-мышечной атрофией - ввели препарат «Золгенсма» стоимостью 2 миллиона долларов. Сама процедура проходила в Москве в НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева. На протяжении полугода эту огромную сумму собирали всей Калининградской областью. В сборе активно участвовали звезды театра, кино, шоу-бизнеса, спорта, а также жители других российских регионов и стран.

Сегодня руководитель детского нервно-мышечного Центра НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева РНИМУ имени Пирогова, кандидат медицинских наук Дмитрий Влодавец в интервью рассказал РИА Новости о самочувствии Миланы, а также о возможных мерах предупреждения коварной болезни - спинально-мышечной атрофии.

- Инфузиция препарата прошла без осложнений, ребенок перенес хорошо, никаких побочных действий не отмечалось. Ребенок уже выписан домой, - рассказал Влодавец. - В течение одного месяца девочка будет принимать кортикостероиды и будет наблюдаться в психоневрологическом отделении НИКИ педиатрии имени академика Вельтищева.

Специалист немного понизил градус ожидания чуда: мол, после «Золгенсма» дети, страдающие спинально-мышечной атрофией, встают и бегут без какой-либо поддержки.

- Не нужно ждать полного выздоровления ребенка и полного восстановления всех двигательных функций - к сожалению, это невозможно, хотя определенные улучшения двигательных навыков мы ожидаем увидеть уже в течение ближайшего года, - пояснил врач.

В интервью также говорится о том, что пока Милана Семенькова будет регулярно наблюдаться специалистами института. Ей рекомендовано проведение интенсивной реабилитации и кинезотерапии.

И еще одно важное замечание, сделанное Дмитрием Влодавцом. В четырех родильных домах Москвы запущен пилотный проект проведения неонатального скрининга на СМА. На примере Миланы Семеньковой врач объяснил, что СМА у девочки развивалось еще в неонатальный период, а клинические проявления болезни стали очевидны после рождения.

Мама Миланы Виктория Кашуба подтвердила «Комсомолке», что семья находится дома.

- Впереди нас ждет сложный период, - рассказала Виктория. – Примерно через месяц начнется реабилитация: лечебная физкультура, бассейн.