2020-07-29T13:09:57+03:00
Происшествия

Глубина полтора метра, грунт могло унести в трубу: что известно о провале на Тенистой аллее

Специалисты все еще устанавливают причины ЧП, во время которого автомобиль провалился в дыру на проезжей части
Иван МАРКОВ
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Автомобиль достали из ямы только спустя три часа.Автомобиль достали из ямы только спустя три часа.Фото: Иван МАРКОВ
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Во вторник, 28 июля, в Калининграде открылся очередной «портал» в подземный Кёнигсберг. В седьмом часу вечера на Тенистой аллее провалился асфальт проезжей части в тот самый момент, когда по дороге ехал «Рено» под управлением 50-летней калининградки. Автомобиль рухнул в дыру и завалился набок. К счастью, женщина сумела выбраться из машины и не пострадала.

Через несколько минут на месте уже были сотрудники ГИБДД, представители коммунальных служб и дорожники со спасателями. Точную причину провала оперативно выяснить не удалось. На месте до сих пор работают специалисты «Водоканала».

- В этой точке проходят и канализационные, и водопроводные сети, и мы пока выясняем, где именно случилась утечка, - сообщил «Комсомолке» пресс-секретарь «Водоканала» Александр Небесихин. - Если это водопровод, то песок могло размыть, если канализация, то грунт могло унести в трубу. О конкретных результатах работы главный инженер сможет сообщить позже.

В пресс-службе мэрии также заявили, что все экстренные меры приняты, но дорогу примутся восстанавливать после устранения причин происшествия.

- Место провала на проезжей части огорожено, общественный транспорт направлен в объезд, - рассказала начальник пресс-службы мэрии Инна Вербицкая. - Установлено, что в районе дома №33 в результате разрушения подземных коммуникаций образовался провал на проезжей части площадью около восьми квадратных метров и глубиной около полутора.

Автомобиль из ямы, по словам Вербицкой, удалось вытащить автокраном «Водоканала» только в 21:30, а личный и общественный транспорт пока решено пустить в объезд. Автобус маршрута №48 в сторону поселка Совхозного с проспекта Победы сворачивает на улицу Менделеева, затем на проспект Мира, далее на Химическую, Тенистую аллею и далее по маршруту. В сторону центра с Тенистой аллеи на Химическую, на проспект Мира, улицу Мишина, на Тенистую аллею и далее по маршруту.

Что же касается дорожного ремонта, который на этом участке, по словам калининградцев, проходил буквально в прошлом году, то в мэрии заявили, что ремонтировались лишь тротуары.

ИСТОЧНИК KP.RU

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