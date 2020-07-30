2020-07-30T13:22:47+03:00
Общество

Калининградский уролог - о последствиях курортных романов: Сейчас люди не ждут первых симптомов, а приходят сразу

Щекотливую тему обсудили в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда»
Светлана БАРОН
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Закрытые границы привели на наше побережье почти рекордное количество отдыхающих из разных регионов России.Закрытые границы привели на наше побережье почти рекордное количество отдыхающих из разных регионов России.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Закрытые границы этим летом оставили калининградцев без Турции и Испании, зато привели на наше побережье почти рекордное количество отдыхающих из других регионов России. Прибрежные города обзавелись улучшенными пляжами, и в программе «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» решили обсудить тему курортного романа.

Мужчины летом активнее

Уже доказано, что летом у мужчин выше уровень тестостерона, чем зимой. Об этом в эфире рассказал уролог-андролог, член Правления Российского общества урологов Валерий Мусохранов. А вот зачатий больше происходит, когда люди уже отдохнули и возвращаются домой – то есть осенью, после отпуска. Однако сентябрь-октябрь – еще и месяцы, когда у врачей становится больше пациентов, которые бурно провели лето.

- Самое главное - не терять голову и обезопасить себя от инфицирования! Используйте элементарные методы защиты. А если все-таки был незащищенный секс, надо сразу проверить себя на возможность инфекций. Сейчас, слава богу, люди более грамотные пошли: не ждут первых симптомов, а приходят сразу, - говорит Мусохранов.

Пришедшего на прием к урологу ждет осмотр первичных признаков возможных заболеваний и анализ мазка из уретры. При этом врач категорически не рекомендует заводить курортный роман женатым мужчинам: это не только вызовет этические вопросы, но и испортит здоровье из-за нервного напряжения.

Отношения на три дня

- Курортный роман – это романтизация простой измены, если относится к людям, которые находятся в отношениях, - говорит семейный психолог, кандидат психологических наук Наталья Крылова. – К курортным романам склонен тот, кто не удовлетворен текущей ситуацией. Если в браке не закрыты потребности (не только в сексе, но и в нежности, в общении, в партнере по отдыху, в восхищении, в открытости, в материальной поддержке), - тогда беремся за руки и идем к семейному психологу.

Казалось бы, летний роман – идеален для тех, кто в поиске, но в практике Натальи был только один пример, когда калининградцы нашли свою судьбу на курорте. Это произошло 18 лет назад в Сочи, и вернувшись, пара создала семью (оказалось, что оба из Калининграда). Потому в принципе психолог советует помнить: курортный роман – это отношения на три дня.

- Человек на отдыхе отключается от проблем и напряженности, у него много свободного времени, а от воздействия алкоголя снижается критичность. Не формируйте ожиданий, что он напишет и вы будете общаться в соцсетях! Люди с «застревающей» психикой могут вязнуть в однодневном романе два года. Страдать, переживать, чувствовать себя жертвой, - говорит психолог.

В общем, знакомьтесь на курорте только в том случае, если не строите далеко идущих планов. Готовы к флирту? Тогда вот вам несколько советов, как познакомиться с прекрасной незнакомкой (или незнакомцем).

На первое впечатление – 40 секунд

Как понять, что человек готов к флирту? Об этом вам расскажут его открытые, демонстративные позы, попытка выглядеть лучше (например, втянутый живот), взгляд в глаза и обольстительный тон.

Все техники знакомства включают вопрос демонстрации безопасности с нашей стороны и получение отклика от другого человека, говорит калининградский преподаватель этикета Лариса Макарова.:

- Установите зрительный контакт, но не более пяти секунд, чтобы не демонстрировать угрозу. Дальше у вас есть секунд 40, чтобы произвести правильное впечатление. Любое знакомство начинается с приветствия. Увидели позитивную реакцию – можно продолжать. Дальше можно задать вопрос (лучше открытого типа, который не предполагает односложных ответов «да» или «нет»). Беспроигрышные темы на все времена – природа и погода. Если же все сложилось неудачно – сохраняйте достоинство. Поблагодарите за беседу и с прямой спиной удаляйтесь вдаль, к новым отношениям.

Услышать советы специалистов вы можете здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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