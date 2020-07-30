2020-07-30T16:23:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Где сделать КТ в Калининграде: профилактика коронавируса и внебольничной пневмонии в регионе

«Комсомолка» узнала условия исследования в государственных учреждениях и частных клиниках
Надежда РЖЕВСКАЯ
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Попасть на обследование не так-то просто.Попасть на обследование не так-то просто.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Только по направлениям

Сегодня компьютерные томографы работают в Калининградской областной клинической больнице, Калининградской детской областной больнице, а также в Гусевской центральной районной больнице.

КТ органов грудной клетки в госучреждениях проводят по направлениям и полисам ОМС (для пациента это бесплатно). Платно – единичные случаи. Удастся записаться, ориентируйтесь на сумму в 3400 рублей.

- В ближайшее время еще по одному компьютерному томографу появятся в областной клинической больнице и Гусевской центральной районной больнице. Также в этом году ожидается установка КТ в Центральной городской клинической больнице, - сообщили в региональном минздраве.

Центр высоких медицинских технологий (кардиоцентр)

- Приоритет нашего отделения лучевой диагностики - обследование пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы и органов движения, - объяснили ситуацию в центре. - В настоящее время обследование легких осуществляется у пациентов стационара, которые получают в центре неотложную помощь при остром коронарном синдроме. При выявлении подозрений на пневмонию вирусного происхождения, пациенты переводятся в специализированные учреждения. Это касается оказания как бесплатной, так и платной помощи и необходимо, чтобы не допустить остановку оказания экстренной и плановой помощи больным с сердечно-сосудистыми заболеваниям.

Для всех желающих

Как пояснили «Комсомолке» специалисты клиники«Медэксперт», перед КТ желательно проконсультироваться у терапевта или пульмонолога о необходимости проведения такого исследования.

- Пациентов мы принимаем без направлений, никому не отказываем, - заверили в медцентре.

Стоимость компьютерной томографии органов грудной клетки - 3 500 рублей. Телефон: 8 (4012) 51-91-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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