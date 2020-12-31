Наступают долгожданные и длиннющие выходные. Чтобы вас не застали врасплох коммунальные проблемы, а особенно, не дай бог, какой-нибудь недуг, «Комсомолка» подготовила список самых-самых важных телефонов, которые должны быть под рукой.Итак, если нужна помощь:МЕДИКОВРабота колл-центра по номеру 122 будет организована по следующему графику:– 1, 3, 7 и 10 января – выходные дни;– 31 декабря, 2, 4, 5, 6, 8 и 9 января служба будет работать с 8 до 15 часов.Обратившись по номеру 122 во время новогодних каникул, можно:- оформить вызов врача на дом,- узнать о работе неотложной помощи в поликлиниках,Если не удается набрать номер 122 напрямую, можно звонить по номеру 8-122, в этом случае звонок также будет бесплатный.Напомним, что в проекте по единому колл-центру государственных медицинских организаций принимают участие поликлиники для взрослого населения Калининграда, Гурьевского, Гвардейского, Советского, Правдинского и Полесского муниципалитетов.С понедельника, 11 января, колл-центр будет работать в обычном режиме: с 7.30 до 19.30 по будням и с 8.00 до 15.00 по субботним дням.Конечно, если вам очень плохо, у вас высокая температура, обязательно обращайтесь за помощью в «Скорую»: 112.СОТРУДНИКОВ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБЕдиный номер служб экстренного реагирования (пожарной охраны, МЧС, полиции, скорой помощи, газовой службы) - 112Единый телефон пожарных и спасателей - 01/101Единый телефон УВД -112, 02, 102 (круглосуточно, ежедневно).Скорая помощь - 03/103, Единый медицинский колл-центр - 122Аварийная газовая служба - 04/104Центр управления в кризисных ситуациях МЧС - 529-400, 529-406Поисково-спасательный отряд МЧС - 584-414Дежурный ФСБ - 214-885 (круглосуточно)ГОСАВТОИНСПЕКТОРОВДежурная часть ГИБДД по Калининграду - 552-511 и 552-512Обратите внимание: межрайонный регистрационно-экзаменационный отдел (МРЭО) 31 декабря, 5 и 9 января работает до 15 часов.ВОЛОНТЕРОВ- единый телефон волонтерских организаций, ориентированных на помощь людям в возрасте 65+, оказавшихся в изоляции, - 8-800-200-34-11КОММУНАЛЬЩИКОВ- Единая дежурно-диспетчерская служба Калининграда: 215-805 и 219-225;- «Янтарьэнерго»: 8-800-220-0-220;- «Калининградтеплосеть» 667-105 и 667-107;- «Водоканал»: 667-667, добавочный 1;- Если не вывозят мусор, звоните по номеру 312-410. А также держите связь со своими управляющими компаниями и ТСЖ. Им тоже должно быть не все равно до наших с вами коммунальных проблем.ТРАНСПОРТНИКОВ- По работе городского транспорта можно обращаться по телефону: 388-868.- Автовокзал: 64-36-35 (справочная), 65-65-01 (международная касса)- Аэропорт «Храброво». С 21 декабря действует основной телефонный номер справочной службы: 550-550. Продолжает работать и номер 610-610. Справочная служба работает круглосуточно.ПСИХОЛОГОВ- Психологическая помощь для родителей по вопросам взаимопонимания с ребенком. Со 2 по 9 января будут работать горячие линии по телефонам: 8-911-460-48-55 и 8-911-460-44-51;- Если вам, взрослому человеку, нужна помощь психолога, - телефон горячей линии психологической помощи: 122, добавочный 3.