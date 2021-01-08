Неприятный инцидент произошел 6 января в поликлинике Гурьевска. Пациент (или родственник пациента - пока не все ясно в этой истории) ворвался в кабинет и набросился с кулаками на врача.- Вы бы видели этого врача! – рассказали «Комсомолке» коллеги потерпевшей. – Хрупкая маленькая женщина. Она работает заместителем заведующей по вопросам организации амбулаторной помощи. По предварительной информации, в момент появления агрессивного мужчины в кабинете коллега разговаривала по телефону. Тот сразу же потребовал обратить внимание на него: «Положи трубку! Я с тобой разговариваю!». Нанес ей удар и ретировался. Быстро покинул здание поликлиники.Коллеги пока до конца не знают всех деталей произошедшего, говорят о случившемся осторожно. И очень возмущены не только очередным фактом проявления агрессии по отношению к врачу, но и поведением пациентов, которые находились в поликлинике, видели разъяренного пациента, но никто не осудил, не остановил его.- Среди пациентов нашлись те, кто словесно поддержал агрессора, - поделились наболевшим медики. – Мол, врачи довели народ, и заслужили такое отношение!Известно, что потерпевшая сняла побои, обратилась с заявлением в полицию. Полицейские запросили съемки видеокамер, установленных в поликлинике.- Пока трудно сказать, что стало причиной такого поведения мужчины, почему он напал именно на этого врача, - говорят сотрудники поликлиники. – Нам очень хочется, чтобы нашли нападавшего, чтобы он ответил за свое поведение.Медики также пытаются понять, знала или нет пострадавшая обидчика.- Мы можем лишь предположить, что, если полиция работает с видео, значит, личность нападавшего нашей коллеге неизвестна. Это раз. А во–вторых, пациентов сегодня на участках очень много, врачи, правда, не могут всех запомнить в лицо.Добавим, что случай, когда пациент идет на врача с кулаками, в Калининградской области, увы, не первый. Нападают на фельдшеров службы «Скорой помощи», врачей приемных покоев ЦГКБ, БСМП, наркодиспансера.При этом примерно с 2018 года медики стали активнее заявлять о своей незащищенности, обращаться в суд. Так, в апреле 2019 года в Калининграде вынесли приговор мужчине, который в феврале 2018 года напал на фельдшера скорой помощи, кинув ей в голову флакон духов. Суд ограничил свободу нападавшему на один год и четыре месяца.