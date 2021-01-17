12-летний Максима является воспитанником калининградского центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей «Надежда». Школьник давно хотел узнать, что представляет из себя настоящий боевой танк, и в армейском корпусе Балтийского флота решили воплотить мечту парнишки в жизнь.- В парке боевых машин гостя встретил командир танкового взвода лейтенант Максим Карталов, - рассказывает пресс-служба Балтфлота. - Вместе со своим тезкой, приехавшим в гости из Калининграда, он осмотрел танк и рассказал будущему защитнику Родины об основных характеристиках боевой машины Т-72Б3М, ее боевых возможностях и преимуществах перед аналогичными танками иностранных государств. Затем экскурсия продолжилась внутри танка. Сначала Максим попробовал себя на месте механика-водителя, где живо представил, как он управляет боевой машиной.Командир танкового взвода уступил школьнику свое место и рассказал, как устроена 125-миллиметровая гладкоствольная пушка и ее прицел, где лежит боезапас, чем вооружены танкисты, где хранится их личное оружие и как они связываются между собой.- Теперь я еще больше хочу освоить военную специальность , когда вырасту, - признался после экскурсии Максим.Напомним, в декабре летчики Балтфлота исполнили мечту 6-летнего Димы Миронова, который страдает заболеванием опорно-двигательного аппарата. Для начала для Димы провели экскурсию по военному аэродрому в поселке Донское, где базируется вертолетная эскадрилья. В одной из боевых машин удалось посидеть, понажимать кнопки и даже поговорить по рации. После этого на борту Ми-8 Дима вместе с мамой отправился в полет над калининградским побережьем.