«Корсар» против ««PESA» в Калининграде: какой трамвай на самом деле лучше

«Корсар» (слева) только прошел испытания, а «PESA» (справа) бегает по нашим улицам уже 8 лет. Фото: Александр Подгорчук

На этой неделе на отечественном трамвае «Корсар» по Калининграду впервые прокатили губернатора, сити-менеджера и журналистов. Тестовые испытания остались позади, и власти уже объявили о том, что серьезных нареканий к технике не возникло - можно покупать.

Приехавший на презентацию президент компании-производителя «ПК Транспортные системы» Феликс Винокур без ложной скромности назвал «Корсар» самым эффективным трамвайным вагоном в Европе. Не обошлось без заочного сравнения с польской ««PESA», которая в единственном экземпляре бегает по Калининграду с 2012 года. Винокур не стал упоминать иностранного конкурента по имени, но заверил, что российский трамвай «лучше во всем».

Мы решили не верить на слово и сами сопоставили возможности двух трамваев. Основные характеристики вы видите в таблице.

. Фото: редакция "КП".

Как нетрудно заметить, убедительную победу «по очкам» действительно одерживает «Корсар». Он шире и вместительнее, имеет более низкий пол (будет удобнее входить-выходить) и способен дальше проехать на одном аккумуляторе в случае ЧП на контактной сети. На стороне польского конкурента - больше сидячих мест и на 5 км/ч выше максимальная скорость, хотя трудно представить, где у нас ее можно развить.

Впрочем, самый главный недостаток «Песы» - это, конечно же, цена. Формально, польский вагон обошелся бюджету дешевле российского на 5 миллионов, но стоит еще раз напомнить, что покупали его в 2012 году. Цена тогда составляла 1,45 миллиона евро, что по нынешнему курсу равняется почти 140 миллионам рублей - огромная разница с «Корсаром».

В течение двух лет для Калининграда собираются купить 26 новых «Корсаров». Это в два раза больше, чем весь сегодняшний парк, выходящий на линию. По стоянию на январь 2021 года калининградцев обслуживают всего 12 трамваев и, кроме «Песы», это чешские «Татры», выпущенные в 80-90-х годах.

А КАК У ДРУГИХ?

Узкая колея в 1000 мм, напомним, в нашей стране осталась только в Калининграде, Пятигорске и Евпатории. В Пятигорске, как и у нас, используются в основном чешские «Татры», но есть десяток трамваев производства Усть-Катавского вагоностроительного завода. В Евпатории компанию все тем же «Татрам» составляют настоящие раритеты - немецкие Gotha T57, выпущенные «Вагоностроительным заводом Гота» на рубеже 50-60-х годов.

В Москве основной парк трамваев составляют отечественные модели «Витязь» и «Львенок». Это практически братья-близнецы «Корсара», только модифицированные под более широкую колею. Их производителем также является компания «ПК Транспортные системы». Кроме того, все еще на линии модели 71-414 - совместная разработка корпорации УВЗ и знакомой нам польской компании PESA.

В Санкт-Петербурге ассортимент шире. Жителей и гостей северной столицы развозят трамваи нескольких российских производителей и даже советские ЛВС-86!

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Трамвайная революция?

Наш колумнист Алексей ДЕНИСЕНКОВ рассуждает о последних инициативах властей по поводу развития транспортной сети в Калининграде

Возродить калининградский трамвай власти обещают не первый раз. В 2012 году Александр Ярошук после покупки новенькой польской «Песы» говорил, что за несколько лет коренным образом город обновит весь транспортный парк. Не сложилось. Сейчас, как мы слышим, обещают купить два десятка новых трамваев питерского производства и отрыть новые маршруты. Хочется надеяться, что это не пустые обещания, которые забудутся уже в следующем году. Потому что за трамваями будущее.

Конечно, очень плохо, что в последние двадцать лет трамвайная сеть в нашем городе планомерно уничтожалась. В угоду автобусам маршруты экологического транспорта упразднялись, рельсы безжалостно выкорчевывались. Без трамваев остались и те направления, которые, казалось бы, обречены быть трамвайными – улица Тельмана и проспект Победы, где находились, да и сейчас еще, можно сказать, находятся выделенные линии. Но можно сколь угодно долго посыпать голову пеплом, прошлого не вернуть, а в будущее хочется смотреть с оптимизмом.

Последние заявления Антона Алиханова и Елены Дятловой такой оптимизм вселяют. Если город закупит 26 новых трамваев, если будут отремонтированы рельсы и появится пока хотя бы один новый маршрут (обсуждается пуск трамвая от Южного вокзала до Центрального парка – маршрут № 3), то это станет хорошим началом. Дальше важно будет настроить движение таким образом, чтобы трамваи и автомобили не мешали друг другу и чтобы трамвайные маршруты не сильно дублировались автотранспортом. От этого, как в один голос говорят продвинутые урбанисты, напрямую зависит популярность этих маршрутов у пассажиров и в конечном итоге рентабельность (хотя надо отдавать себе отчет, что прибыльным трамвай будет еще очень нескоро, если вообще будет). Допустим, сохранился бы трамвайный маршрут № 1, проходивший в том числе по выделенным линиям, не нужны были бы эти тесные маршрутки и громыхающие по брусчатке улицы Тельмана несуразные «Газели».

Кроме экологичности и удобства у трамвая есть еще одна привлекательная сторона. Трамвай, особенно если он такой красивый и современный как «Корсар», формирует позитивный и привлекательный образ города. Современного города – с уважительным отношением к окружающей среде, к пешеходам, к велосипедистам, к людям с ограниченными возможностями, ко всему населению. Это важно и для туристической привлекательности, о которой мы сегодня постоянно говорим, но в первую очередь, это важно для нас самих.

У нас, я напомню, старейшая в России трамвайная сеть. Было бы непростительно ее похе… похоронить.