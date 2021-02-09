Ценные встречи с новой Skoda Octavia в «Отто Кар» с 13 февраля по 14 марта

. Фото: предоставлено компанией.

Skoda Octavia – бестселлер марки Skoda четвертого поколения. Новый подход к оформлению интерьера, инновационные системы помощи водителю, а также уникальные и функциональные Simply Clever решения отражают абсолютно новый уровень комфорта и безопасности для всех членов современной семьи.

Мы уже открыли запись как на индивидуальный, так и на семейный тест-драйвы. Менеджеры дилерского центра подберут детские кресла для каждого маленького пассажира.

Дни Skoda Octavia в «Отто Кар» пройдут с соблюдением всех необходимых профилактических мер. Программа Skoda ЗАБОТИТСЯ обеспечит вашу безопасность на протяжении всех дней мероприятия.

Skoda Octavia. Фото: предоставлено компанией.

Skoda Octavia. Фото: предоставлено компанией.

Ключевой ценностью для нас по-прежнему остаются забота о безопасности и комфорте наших клиентов.

Приходите познакомиться с абсолютно новой Skoda Octavia, где Вы сможете лично насладиться гармонией мощности и элегантности в современном дизайне.

Вас ждёт индивидуальная консультация, особенный тест-драйв, а также ароматный кофе и моментальные фото на память. И, конечно, каждый клиент, прошедший тест-драйв получит подарок — памятные аксессуары от Skoda!

Обязательно запланируйте свой визит заранее и запишитесь на сайте или по телефону: + 7 (4012) 577-997

Мы всегда рады видеть Вас в нашем дилерском центре!

. Фото: ...

Официальный дилер SKODA в Калининграде

Калининград, Московский пр-т, 205

+7 (4012) 577-997

+7 (4012) 577-900

www.otto-car.ru

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