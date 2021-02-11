51-летний Владимир Поздняков скончался 26 января в больнице Советска, куда его привезли на «скорой». О последних часах жизни своего отца калининградец Алексей Маринеску написал в социальной сети «ВКонтакте». Он убежден: отец и сегодня мог бы жить, если бы не халатное отношение к организации оказания медицинской помощи.Мы связались с Алексеем и попросили его рассказать в подробностях, что же именно произошло.Начал задыхаться- Мои родители живут в Советске, я – в Калининграде, - рассказывает Алексей. - Мама позвонила, когда отца уже повезли в больницу. Я сразу рванул в Советск. О том, как оказывалась помощь бригадой «Скорой», я знаю со слов мамы. Ей сейчас очень больно, она тяжело переживает потерю.Два года назад у Владимира Позднякова диагностировали такое заболевание как ХОБЛ (см. «Справку КП» ). В прошлом году в Калининградской областной клинической больнице он перенес онкооперацию на легком. Регулярно посещал врачей, вовремя сдавал необходимые анализы, имел всегда с собой препараты, которые подавляют приступы удушливого кашля.- На мой взгляд, он научился жить с этим заболеванием. В тот ужасный день отец собирался на рыбалку с друзьями, но помогала обычная дозировка лекарства не помогала, он начал задыхаться и пришлось вызвать «Скорую», - продолжает Алексей. - Фельдшер проверила уровень сатурации. У отца был хороший показатель – 95 %. Сделали ему укол (ампула у нас хранится), а затем дали таблетку, которая должна была замедлить ритм сердца. Какая это была таблетка – мы не знаем. И что-то пошло не так. Отец начал еще сильнее задыхаться, распахнул окно, жаловался, что ему не хватает воздуха. Фельдшер принялась звонить водителю «Скорой», чтобы тот принес баллон с кислородом. Но водитель на звонки не отвечал. Тогда фельдшер взяла картошку, которая хранилась у родителей на кухне, и начала из окна четвертого этажа бросать этой картошкой по машине. После этого только кислород принесли.400 метров до больницы- Отец к тому моменту уже терял сознание, синел, - говорит Алексей. -На него надели кислородную маску. Мама в это время бегала по соседям, нужны были помощники, кто смог бы отца донести до машины, ведь срочно требовалась помощь реанимации. Через несколько минут выяснилось, что кислород в баллоне закончился, а запасного нет. Отцу становилось все хуже и хуже. Машина увезла его в больницу, которая находится в 400 метрах от нашего дома. Примерно через час маме позвонили оттуда и сообщили, что отец скончался.- Врачи в больнице выясняли, как оказывалась помощь вашему отцу?- Да, спрашивали. Им пояснили, что была использована одна ампула бронхорасширяющего препарата и одна таблетка под язык. Но какая именно, как я уже говорил, мы не знаем. Врач в больнице предположил, что препараты могли быть несовместимы.Когда отец умер, нам сказали, что он был доставлен в кислородной коме, что ему уже нельзя было помочь. От начала приступа до констатации смерти прошло три часа, и я считаю, что именно к организации помощи много вопросов. Если человек задыхается, почему приезжает бригада без кислорода? И вообще, сколько баллонов с кислородом должно быть в машине экстренной помощи?Это был второй шанс- Что написано в заключении о смерти?- Что отец умер от легочно-сердечной недостаточности на фоне ХОБЛ, которая развивалась на протяжении 10 лет. Но откуда у врачей такая информация, я не понимаю. Диагноз ХОБЛ отцу поставили два года назад. До этого его лечили от бронхита. Когда у него диагностировали рак легкого, когда успешно прошла операция, когда после операции он быстро пришел в себя, отец сильно изменился. Для него эта история выздоровления стала вторым шансом. Он иначе стал жить, он боролся за жизнь. Добрый, надежный человек. С мамой они всегда вместе: на работе, на даче, в домашних заботах, в походах в лес за грибами и ягодами. Отец обожал рыбалку. У него было очень много друзей… Когда его хоронили, столько людей пришло проститься с ним, столько хороших слов сказали…- Почему вы решили придать огласке личную историю, да еще и в таких деталях?- Я все понимаю. Отца не вернуть. Во мне нет желания мстить медикам. Но у меня много вопросов, на которые хочу получить ответы. Такие истории не должны повторяться. Чем больше людей будет знать о том, что мы пережили, тем лучше.- Вопросы вы уже задали? Кому?- В Инстаграме губернатора Антона Алиханова, после чего пришел ответ с аккаунта регионального минздрава. Запросили данные, сообщили, что проводится проверка. Правда, я так и не понял, как долго она будет продолжаться…- К правоохранителям планируете обращаться?- Пока рано обсуждать этот вопрос.P.S.«Комсомолка» направила запрос в региональное министерство здравоохранения, в котором просит подтвердить факт обращения Алексея Маринеску и порядок оказания медицинской помощи его отцу Владимиру Позднякову.ЧТО ГОВОРЯТ ВРАЧИ«Скорая могла мчаться на вызов с тем, что есть»Врач, много лет отработавший в экстренной медицине, попросивший не называть имя, прокомментировал ситуацию.- Сейчас мы живем в условиях пандемии, когда инфекция поражает в первую очередь легкие. Кислород – это самое важное и необходимое в организации помощи пациентам. Почему у этой бригады не оказалось кислорода, подчеркиваю, в нынешних условиях, в условиях пандемии? Вот здесь вопрос вопросов! Надо серьезно разбираться. Или это, действительно, халатность, или все же – следствие того, что вся система здравоохранения сегодня работает на износ. И скорая могла мчаться на этот вызов, истратив кислород полностью, и вообще не знать, да, я допускаю и такой вариант, что у пациента – хроническая обструктивная болезнь легких, что человек задыхается. Скорая ехала спасать с тем, что есть.- Но если фельдшер просила принести баллон с кислородом, значит, она предполагала, что кислород есть в баллоне, что его достаточно?- Она могла не владеть объективной картиной об объеме кислорода в этом баллоне.И еще. Хочу обратиться ко всем калининградцам: всегда спрашивайте, какое лекарство и в каком количестве использовано врачами при оказании помощи. Это очень важно!СПРАВКА «КП»Предотвратимая, но не излечимая болезньПо данным ВОЗ, хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) - это не одна конкретная болезнь, а обобщающий термин, используемый для обозначения хронических болезней легких, приводящих к ограничению воздушного потока в легких. Это не простой кашель курильщика, а недостаточно диагностируемая, угрожающая жизни болезнь легких. Основными симптомами ХОБЛ являются одышка, или ощущение нехватки воздуха, избыточное выделение мокроты и хронический кашель. По мере развития болезни затрудняется ежедневная физическая активность, такая как, например, подъем на несколько ступеней по лестнице.ХОБЛ — предотвратимая, но не излечиваемая болезнь. Лечение может замедлить развитие болезни, но, в целом, ХОБЛ медленно прогрессирует со временем. Из-за этого, наиболее часто эта болезнь диагностируется у людей в возрасте 40 лет и старше.