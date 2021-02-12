Своей лекцией член-корреспондент Российской академии образования, директор Института когнитивных исследований Санкт-Петербургского государственного университета Татьяна Черниговская открыла в калининградском БФУ имени Канта Год науки и технологий. Целиком лекцию можно посмотреть на сайте kantiana.ru. «Комсомолка» публикует наиболее яркие высказывания ученого.О договоренностях- Что отличает современный мир от мира, в котором жили наши предки? Во-первых, огромная скорость изменений. На то, что в начале человеческой жизни уходили тысячи лет, сейчас происходит чуть ли не за неделю. Во-вторых, мы попали в мир, когда рухнуло все. Не случайно так часто говорят о крахе цивилизации или его приближении. Нарушили все договоренности… А ведь это угрожающая ситуация. Представьте себе, что два крупных политических деятеля или главы государств договариваются о чем-то. А потом один из них наутро решает, что он передумал. Если нет никаких правил, то жить невозможно… В-третьих, еще одна особенность нашего времени, - у нас нет возможности проверить достоверность информации. И человеку крайне необходимо научиться верифицировать информацию.О нормах- Мир нынешний и будущий требует работы этических комитетов и юристов. Цифровой мир начал и будет жить автономно. И это нас должно пугать. Я даже не про восстание машин. Уже сегодня мы наблюдаем интернет вещей, самоорганизацию сетей по своим законам, цифровую реальность, как один из факторов отбора в социуме…Нам нужно научиться жить в этом цифровом мире и не потерять человечность. Нужно договориться, как не потерять базовые представления о реальности и контроль над ней. В этом мире нужно разобраться и написать новые правила.О черновиках- Что часто говорят детям? Если ты будешь себя хорошо вести, хорошо учиться в школе, старшей школе, университете, магистратуре, аспирантуре, а дальше что? Твоя жизнь закончится? Человеческая жизнь уже идет. Это не черновик. И началась она, когда материнская и отцовская клетки объединились. Поэтому никаких черновиков! Может быть самоуверенно, но Иммануил Кант со мной бы согласился.Об образовании- Зачем, условно, учить наизусть таблицу логарифмов? Необходимо образование понимания, а не запоминания. Так говорил ученый Сергей Петрович Капица. Я с этим согласна, но продолжу: при этом мы не хотим готовить дилетантов, которые знают всего понемногу. Но зато знают, как войти в Википедию. Мне такой врач не нужен, не нужен такой конструктор самолетов и мостов.