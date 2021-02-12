Почти половину социальных услуг в Калининградской области оказывают некоммерческие организации. Одна из них - Калининградская региональная детско-молодежная общественная организация инвалидов «Мария». Эта организация создана в Калининграде 23 года назад семьями, имеющими детей и взрослых инвалидов с психическим, умственным нарушением, синдромом Дауна, расстройством аутистического спектра. Полтора года назад «Мария» вошла в государственный реестр поставщиков социальных услуг как организация, в том числе предоставляющая программы социальной реабилитации инвалидов в возрасте 16+.«Комсомолка» поговорила с председателем «Марии» Зоей Кочетковой о новом опыте и ожиданиях государства.О главном- Пять дней в неделю с 11.00 до 17.00 круглогодично к нам на занятия приходят 24 взрослых инвалида, - говорит Зоя Кочеткова. – В прошлом году нам как поставщику социальных услуг министерство социальной политики выделило 3 миллиона рублей, этой суммы хватает на работу с 13 воспитанниками. Мы предлагаем социальную реабилитацию через арт-терапию: рисование, лепка, занятия в шумовом оркестре, театральной студии. Наши воспитанники развивают навыки самообслуживания, координации и моторики движений, речь и многое другое. Все это помогают им освоить 14 специалистов: коррекционные педагоги, логопеды деффектологи, психологи, художники, вокалисты и многие другие. Как правило, эти специалисты – родители детей-инвалидов, которые на базе имеющегося образования прошли специальное обучение.О партнерстве- На мой взгляд, это эффективная формула - когда государство, бизнес и некоммерческие организации (как правило, это родители детей-инвалидов) совместно работают над созданием системы реабилитации инвалидов разного возраста. Могу привести пример, значимый для развития нашей организации. В 2014 году администрация Калининграда передала «Марии» в бессрочное пользование здание на улице Клавы Назаровой, 61. С ремонтом и мебелью нам помог калининградский бизнес. А созданием методической базы, разработкой индивидуальных программ (а каждый особенный ребенок требует особого подхода) занимается команда наших специалистов. Благодаря участию нашей организации в различных проектах, сегодня у нас создана серьезная материально-техническая реабилитационная база для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья и взрослыми инвалидами.Об эффективности- Требует ли государство от нас результат? Безусловно. В прошлом году к нам приходили независимые оценщики, которые очно и индивидуально беседовали с родителями наших воспитанников, просили ответить на вопросы анкеты. И таким образом составляли отчет об эффективности нашей деятельности. Хочу заметить, что в работе со взрослыми инвалидами есть своя специфика. Одного мы учим держать в руке ложку, другого - как слепить чашку из глины и продать ее. Да, есть взрослые инвалиды, которые хотят что-то создавать своими руками, продавать свой результат труда и получать доход (в этом направлении нам предстоит еще пройти большой путь!). В этой работе останавливаться нельзя! Любой перерыв в занятиях – значит, откат, нужно начинать все сначала. Поэтому мы работаем круглый год.Чем активнее наши воспитанники вовлечены в социальную реабилитацию, тем реже они обращаются за медикаментозной помощью. Вот это точно – факт, результат!О новых направленияхОдно из новых направлений, которое нам подсказала пандемия, - организация дистанционных занятий. Фонд президентских грантов выделил нам средства на закупку оборудования, и сегодня мы можем проводить дистанционно со взрослыми инвалидами занятия по самым разным направлениям, мы можем подключать в социальную реабилитацию инвалидов с разных муниципалитетов области.Одно из новых направлений – это работа со взрослыми инвалидами, перенесшими инсульт. Также с помощь Фонда президентских грантов мы получили оборудование, а наш специалист прошел обучение, освоив методику сенсорно-звуковой стимуляции Томатис. Это не медицинская реабилитация постинсультных осложнений, но для проведения такого курса мы обязаны спросить разрешение врача.35-летняя калининградка после перенесенного тяжелейшего инсульта и занятий на специальном оборудовании вспомнила о своих недавних путешествиях, игру на фортепиано. Это счастье - и для нее, и для всех нас!ОФИЦИАЛЬНОДоля негосударственных поставщиков социальных услуг в регионе – 45 %В 2020 году по итогам отборов заключены 27 соглашений с СОНКО. В результате социальными услугами были обеспечены около 3 000 жителей региона, нуждающихся в посторонней помощи. Эта работа будет продолжена и в 2021 году.Доля негосударственных поставщиков социальных услуг в реестре Калининградской области выросла с 5% в 2015 году до 45,8% в 2020.В настоящее время в регионе система социального обслуживания включает:– 30 государственных учреждения социального обслуживания;– 22 муниципальных учреждения социального обслуживания;– 44 негосударственных поставщиков социальных услуг, включенных в реестр поставщиков социальных услуг Калининградской области, из них 25 организаций получают субсидию из областного бюджета на оказание социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидов.В Калининградской области, как и в целом по Российской Федерации, социальное обслуживание представлено в трех формах: стационарное, полустационарное и надомное социальное обслуживание.