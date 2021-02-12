Корреспондент «Комсомолки» - о второй прививке от COVID-19: Живая очередь, укол - и можно идти домой

Второй этап вакцинации, по словам нашей коллеги, занял у нашей коллеги час. Фото: Анна СМИРНОВА

«Правило 21 дня»

Напомним, первую прививку наша Ядвига сделала в поликлинике по месту жительства на улице Университетской.

- Первый раз мне ввели отечественный препарат «СпутникV» в плечо 22 января. Вчера, 12 февраля, я вакцинировалась второй раз, - рассказывает Ядвига. – Между уколами должна быть интервал в 21 день - вакцина состоит из двух компонентов, каждый из которых работает в своем направлении. Вместе они стимулируют организм на иммунный ответ и выработку антител. Они появятся на 42 день после первого укола. «Правило 21 дня» важно соблюдать, но, если после первого укола второй сделают на 22 или 23 день, ничего страшного нет. Если будут переносы приемов из-за февральских и мартовских праздников, тем, у кого вторая прививка выпадет на нерабочие дни, позвонят и предупредят. Хотя, не исключено, прививочные кабинеты будут работать и на праздники.

Наша коллега уверяет, что перенесла вакцинацию даже легче, чем ожидала:

- Первый укол сделала около 9 часов утра. В обед поднялась температура до 37,2, плечо в месте укола ныло, а к вечеру стало резко клонить в сон. Но общее состояние было терпимое. На следующее утро я не ощутила никаких последствий!

Ядвига поделилась и наблюдениями: как прививку переносят женщины, и что переживают после вакцинации мужчины.

- Из разговоров у прививочного кабинета тех, кто уже получил первый компонент препарата, сделала вывод, что женщины переносят вакцинацию легче, - говорит наша коллега. - У мужчин бывает состояние полноценного гриппа с высокой температурой и ломотой в суставах день, а то и два. Хотя, реакция у всех индивидуальная. Последствий от второго укола я вообще не почувствовала. Спокойно отработала день прививки.

Надо, значит, надо!

Ядвига собирается оформить прививочный сертификат через личный кабинет на портале госуслуг – полная информация о вакцинации от коронавируса появится здесь через 2-3 дня после второго укола. И говорит, что пройдет эту процедуру еще раз, если так надо, поскольку состояние больных с ковидом в тяжелой форме не идет ни в какое сравнение с ее легкой лихорадкой и небольшой температурой.

- Точной информации о том, достаточно ли привиться один раз или это необходимо повторять каждый год или даже чаще, нет пока ни у Роспотребнадзора, ни у Минздрава, - делится Ядвига.

Коллега рассказала об организации вакцинации:

– На первом этапе возник ажиотаж и появились очереди на запись, но ситуация выравнивается. Желающих записывают в очередь по телефону, потом им перезванивают, назначают время. Есть запись через госуслуги. На прививку сейчас идут семьями, целыми трудовыми коллективами. Сама процедура проходит, как в армии, четко и быстро. На все про все – около часа, больших очередей нет, поскольку потоки вакцинируемых разведены.

В первый раз люди приходят в указанное время с талоном, паспортом, СНИЛС и медполисом. У кабинета терапевта нужно заполнить согласие на вакцинацию и анкету пациента. Потом терапевт измеряет каждому температуру, уровень кислорода в крови и давление. Врач спрашивает про хронические заболевания, состояние здоровья. В прививке могут отказать, например, если человек разволновался, и у него подскочило давление. Повременить с вакцинацией рекомендуют и переболевшим ковидом меньше чем за 3-5 месяцев до того. У них должен выработаться свой естественный иммунитет.

После осмотра терапевт выдаст талон на повторную вакцинацию через 21 день, предупредит о возможных последствиях (озноб, температура, аллергия). И отправит в прививочный кабинет. У него должно собраться не менее 5 человек – в одной ампуле пять компонентов вакцины!

- Второй раз все еще проще: прием терапевта по живой очереди, процедурный кабинет, укол и можно иди домой, - заключила Ядвига.