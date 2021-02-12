Юбилей области, год 1951-й: цены в магазинах пошли вниз, в квартирах появился газ

Дом № 33 по улице Чапаева стал одним из первых, куда пришел газ. На снимке прораб треста «Калининградгаз» Плышевский объясняет домохозяйке Востриковой и ее дочери правила пользования плитой и колонкой. Фото: Н. Виноградский

Да будет газ!

Начать газификацию Калининграда планировалось еще в 1949-м. Но в разрушенном городе создать столь быстро коксогазовый завод оказалось невозможно. Не было ни достаточных средств, ни нужного количества квалифицированных кадров.

Тем не менее свою историю завод (некогда такой важный, а ныне давно почивший в бозе) начал вести задолго до выдачи первой продукции – с 27 августа 1946-го. С того дня, когда в областном управлении по гражданским делам был издан приказ «О сохранении газового завода и оборудования Калининграда». Как и многое другое, ККЗ тоже создавался на кёнигсбергской основе – на базе родственного немецкого предприятия.

В войну оно было сильно разрушено, восстановление шло с трудом. Между тем заводчан торопили-подгоняли не только у нас. Ведь так нужный калининградцам бытовой газ был лишь сопутствующей продукцией. Главным же было производство кокса, которого ждали и в Прибалтике, и в Белоруссии, и в Псковской области.

И наконец настал этот день – день сдачи в эксплуатацию первой очереди ККЗ. 5 ноября 1951-го сначала состоялся митинг на заводе. Как тогда было принято, «с большим подъемом» приняли текст приветственного письма «великому вождю советского народа товарищу Сталину». И лишь после этого аплодисментами встретили выемку из печей первой продукции – промышленного кокса.

Затем торжества переместились в городской Парк культуры и отдыха. Там была выведена на поверхность труба, соединенная с магистральным газопроводом. К шести часам вечера в парке собралась толпа празднично одетых горожан. И вот – торжественный момент. Вентиль открыт, к горловине трубы подносят огонь – и вверх взмывает мощный факел сине-красного пламени. Все, в Калининград пришел газ!

От имени коллегии Министерства коммунального хозяйства РСФСР калининградцев в тот день лично поздравил начальник «Главгаза» Платон Заровный – один из создателей отечественной системы газоснабжения.

– В Российской Федерации Калининград – тринадцатый по счету город, получивший газ, – отметил он. – С вводом в строй всех газовых сетей, которые намечено восстановить или проложить заново, десятки тысяч калининградцев будут иметь такие же бытовые условия, какие созданы трудящимся в крупнейших городах Советского Союза.

Одним из важнейших событий в 1951 году стало снижение цен на продовольственные и промышленные товары. Произошло это 1 марта. А снимок был сделан в «Гастрономе» №2 Калининграда. Фото: Александр Дитлов

По нынешним меркам то первое «голубое топливо» было не ахти какого качества. Но это для нас, избалованных природным газом. Тогда же и коптящий «попутчик», полученный при производстве кокса, считался за счастье. И негазифицированное большинство завидовало тем, кто уже мог вслед за поэтом небрежно бросить:

– А у нас в квартире газ…

Доверия не оправдал

В 1951 году был снят с должности «хозяин области» – глава обкома Владимир Щербаков.

Главным в регионе он стал 18 июня 1947 года при чрезвычайных обстоятельствах. Ночью 18-го его предшественник Петр Иванов покончил с собой у себя на квартире. А уже утром первым секретарем обкома избрали Щербакова, «рекомендованного» Москвой.

До этого он возглавлял Бюро ЦК ВКП(б) по Литве. Представительный, образованный, оратор. При этом самолюбивый, нетерпимый и чрезмерно требовательный к другим. При внешней интеллигентности с подчиненными не церемонился. Кто-то часами сидел у телефона, ожидая обещанного звонка от «самого». А кто-то, вызванный к нему, «имел» аудиенцию стоя – приглашения сесть не было. Или такой штрих. Любивший выступать, в последний момент он мог отменить свой доклад, сочтя, что аудитория слишком мала. Не его