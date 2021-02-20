На базе центра информатизации Калининградского областного института развития образования прошла открытая онлайн-лекция профессора МГУ Галины Солдатовой под названием «Цифровое детство: риски, безопасность и компетентность». Ученый говорила о феномене детства в эпоху цифровизации, коснулась темы безопасности в цифровой среде. Все ее выводы были основаны на результатах масштабных исследований подростков и их родителей, проведенных в 2013-2020 годах. Анализировался образ жизни современного ребенка, уникальность подрастающего поколения, особенности его личностного и когнитивного развития под влиянием цифровых технологий. Приводим наиболее яркие моменты лекции.Новая нормальность…- Цифровое поколение будет усиливаться, уже сегодня к нему относят 43 процента населения России, - говорит профессор Солдатова. - Именно на их жизнь приходятся стремительные перемены. В 2008 году появилась гипотеза новой нормальности, которая вновь всплыла на поверхность, когда начался коронакризис. Она касается не только мира технологий, но, если хотите, миропорядка. Это искажение привычного восприятия реальности. И сегодня требуется новый набор правил и идей, чтобы воспринммать новую нормальность. Нужно переосмыслить прошлое, и опираясь на него, все же заглядывать в будущее.По мнению Солдатовой, сегодня между ребенком и экосистемами, в которых он до недавнего времени рос и развивался (семья, детский сад, школа, дополнительное образование, сфера интересов родителей и др.) встраивается новая техносистема: смартфон, соцсети, мессендежры, образовательные платформы и пр. Ее предлагается рассматривать как «культурное оружие», которое будет влиять на развитие новых человеческих функций.- Техносистема встраивается в человека, меняет его, - убеждена лектор.…и новый тип детства- Особый интерес сегодня возникает к изучению феномена детства, - поделилась наблюдениями и выводами Галина Солдатова. - Когда возникает новая нормальность, новая ситуация развития современного ребенка, мы должны говорить о возникновение нового типа детства – цифрового. Наши подростки все раньше приходят в цифровой мир, который становится инструментом их психического развития. Сегодня никто не знает, какой идеал взрослого будет востребован и успешен в будущем (отсюда родительская растерянность в вопросе, как воспитывать ребенка. – Ред.).Измерения нормыПо мнению Солдатовой, в новой нормальности возникает ряд цифровых измерений в вопросе, как рассматривать современного ребенка: гиперподключенность, смешенная реальность, цифровая личность, новая социальная реальность. Гиперподключенность – это оценка показателя, характеризующего уровень пользовательской активности. Если в 2013 году 20 % подростков в возрасте 14-17 лет были гипердподключены, проводя в интернете по 9 часов в сутки, то еще до коронакризиса цифра возросла до 40 %.- В пандемию же каждый второй подросток в среднем 65 % времени находился в интернете. Учителя, кстати, не отстают! – замечает лектор.Наиболее активны подростки сразу после пробуждения, в дороге, во время выполнения домашнего задания и перед сном.В период самоизоляции весь мир окунулся в смешенную реальность, когда произошло размывание границ оффлайн и онлайн. У подростков эти миры сближаются, у их родителей – пока нет. Подростков в формирующемся цифровом мире Солдатова называет «экспериментальным отрядом», отмечая также формирование цифровой личности.- Цифровая личность (отцифровка персональных данных человека, его образовательная, профессиональная деятельность и др. – Ред.) и личность в реальности начинают сближаться, - отмечает профессор.ДОСЬЕ «КП» Галина Солдатова - член-корреспондент Российской академии наук, профессор факультета психологии МГУ имени Ломоносова, лауреат фонда развития Интернета, главный редактор журнала «Дети в информационном обществе», автор более 350 научных статей, монографий и учебно-методических материалов.ДОСЛОВНО«Знакомство ребенка с интернетом должно происходить при активном участии родителей»После лекции «Комсомолка» задала несколько вопросов руководителю центра информатизации Калининградского областного института образования Дмитрию Кулагину.- Расскажите об инструментах, которые используют школы для мониторинга соцсетей, в которые вовлечены учащиеся.- С использованием социальных сетей в школах все намного проще – одни блокируются системами контентной фильтрации и возможность их использования либо закрыта полностью, либо ограничена до уровня отдельных групп или коммуникационных площадок.- Такой мониторинг уже спас чью-то жизнь?- В нашем регионе были случаи своевременного предотвращения преступлений, связанных с деятельностью опасных групп. Однако, стопроцентного результата добиться сложно. Необходимо проводить активную работу с детьми и родителями по формированию критического отношения к размещаемой в сети информации, поведению в виртуальном пространстве и формированию соответствующего уровня цифровой культуры.- Мама девочки-подростка в состоянии гнева, отчаяния и бессилия разбивает смартфон об стену, поскольку у ребенка низкая успеваемость, она много времени проводит в Сети, хамит, оторвана от реальности. Что делать?- Подобное проявление ярости – демонстрация собственной несостоятельности в формировании грамотного использования гаджетов и понимания поведенческих ролей в реальном и виртуальном мирах. С себя и надо начать: в присутствии ребенка смартфон использовать только для работы, никакого совместного просмотра развлекательных роликов и онлайн-игр. Первое знакомство с Интернетом должно происходить при активном участии родителей, надо рассказывать о фейках, опасных ситуациях. И, разумеется, у ребенка должны быть реальные увлечения, являющие собой альтернативу серфингу в сети. Помочь родителям смогут психологи в школе, также рекомендуем обращаться в областной центр диагностики и консультирования детей и подростков на Гостиной 7.- На ваш взгляд, возможно ли у нас в области вводить обязательный образовательный модуль по цифровой грамотности?- Такая дисциплина уже введена в организациях высшего профессионального образования, я преподаю ее в БФУ имени Канта. Думаю, перспектива реализации аналогичных образовательных программ в наших школах – дело времени, уже в содержание курса ОБЖ некоторые авторы включают разделы по кибербезопасности, в курс информатики включены основы цифровой культуры. Но комплексного академического материала, адаптированного для детей школьного возраста до сих пор нет.ГДЕ ИСКАТЬ ПОМОЩЬЛиния помощи «Дети Онлайн» - это служба телефонного и онлайн-консультирования в России, которая оказывает психологическую и информационную поддержку детям и подросткам, столкнувшимся с различными проблемами в Интернете (сюда обращаются и родители, и педагоги!). Эта линия создана в 2009 году в рамках Года Безопасного Интернета в России при поддержке Министерства связи и массовых коммуникаций РФ. На линии работают профессиональные эксперты — психологи Фонда Развития Интернет и выпускники факультета психологии МГУ имени Ломоносова. Обратиться на линию помощи можно по телефону 8-800-25-000-15 (звонок бесплатный), либо по электронной почте: helpline@detionline.com. Звонки принимаются в рабочие дни с 8.00 до 17.00 (по калининградскому времени).