Есть шанс спасти: коня, которого сбила машина, хотят оперировать

Раненую ногу, возможно, придется ампутировать. Фото: СОЦСЕТИ

В Калининграде получила продолжение история с покалеченным конем, которого в конце 2020 года сбил автомобиль. С тех пор лошадь мучается со сломанной ногой.

На днях в соцсетях появилось сообщение о том, что коня спасли.

«Лошадь в тепле, ждем операции. Теперь зависит только от нее», - написал в Инстаграме житель Янтарного по имени Павел. Он с волонтерами вывез коня с поля и доставил в частную конюшню.

Однако такой поступок вызвал неоднозначную реакцию у специалистов.

- Лечить этого коня невозможно. Его нужно усыплять, - заявила «Комсомолке» руководитель организации «Биосфера Балтики» Юлия Садовская (к слову, сама владелица лошади). – У него грыжа, кишки выпали из полости. Из-за нарушения скелета опустилось плечо. Нога оторвана, висит на куске тканей, идет гангрена... Это не спасение, а продление мучений. Издевательство над конем. Специалисты это понимают. Конь на трех ногах с такими травмами тяжело страдает.

По словам Юлии, в Калининградской области нет ветеринарии по лошадям. Нет ни одной стерильной операционной для лошадей, ни одного специалиста, который может выполнить операцию, нет оборудования. Ближайшее оборудование – в Латвии, Москве. Но даже если операция и пройдет, нужна реабилитация, сложнейший процесс с тяжелыми последствиями.

Юлия по-прежнему настаивает на усыплении коня и скорейшем прекращении его мучений. Между тем, лошадь еще жива и ее надеются вылечить. Все минувшие выходные и праздничные дни конь провел в теплой конюшне. К нему приезжали ветеринары, которые сделали рентгеновский снимок.

Перелом отчетливо виден на рентгеновском снимке. Фото: СОЦСЕТИ

Как рассказала в соцсетях кандидат ветеринарных наук Виолетта Фарафонтова, у лошади есть шанс выжить.

- Нам нужно собрать консилиум ветеринарных врачей, отправить снимки, проконсультироваться, собрать инструмент и решить объем, размер операции. Либо это остеосинтез (соединение отломков костей - Ред.), либо ампутация конечности. Есть такие случаи, когда делают протезы для лошадей, – сказала врач.

Сейчас коню колют антибиотикии наблюдают. Калининградцы в комментариях разделились на два лагеря. Одни считают, что лошадь не спасти, и говорят о том, что конь не может жить на трех ногах. Другие пишут благодарности неравнодушным и желают Бумеру (так назвали коня) выздоровления.