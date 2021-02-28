Как продвигается очередь и что делать заболевшим: 10 вопросов о вакцинации в Калининграде

На сегодня в Калининградской области прививку от коронавируса получили 25 тысяч человек. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сколько на сегодня жителей области уже получили прививку от коронавирусной инфекции?

- Нарастающим итогом привито более 25 тысяч человек. Работает свыше 20 прививочных пунктов почти по всех муниципалитетах, на очереди – открытие пунктов в Ладушкине и Славске.

- Кстати, о муниципалитетах. Медики сами составляют списки вакцинирующихся. Каковы критерии?

- В первую очередь речь идет о лицах с хроническими заболеваниями, в том числе с заболеваниями бронхолегочной системы, сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и ожирением. Во всех медицинских организациях есть такие списки, медперсонал поликлиник обзванивает, записывает и приглашает на вакцинацию. Помимо этого, в группы риска также входят работники медицинских, образовательных организаций, социального обслуживания, транспорта и многофункциональных центров.

- Когда планируется поставка к нам вакцины «Вектор»?

- Вакцины распределяются по регионам федеральным центром, поэтому, какая именно придет, заранее не анонсируется. В большинстве наши жители сейчас прививаются препаратом «ГамКовидВак» института имени Гамалеи. Но небольшая партия «ЭпиВакКороны» центра Роспотребнадзора «Вектор» уже была и в нашем регионе, часть населения привита ею.

- К нам в редакцию звонят ветераны Великой Отечественной войны, интересуются, планируется ли подобная работа проводиться с ними.

- У нас запланирована комплексная диспансеризация ветеранов в марте. Оптимально вакцинацию этой категории граждан необходимо проводить после оценки общего состояния здоровья и исключения обострений хронических заболеваний. Но если кто-то пожелает пройти раньше, то будет осмотрен врачом-терапевтом и в случае отсутствия противопоказаний вакцинирован в приоритетном порядке.

- Если человек переболел ковидом, когда, все-таки, ему идти на прививку?

- В настоящий момент лица, переболевшие COVID-19, не вакцинируются. Им рекомендуется приходить на прививку спустя полгода после выздоровления.

- На какое число записывают на вакцинацию?

- В каждой медицинской организации по-разному, все зависит от количества желающих и количества имеющейся вакцины.

- Анализируете ли вы лист ожидания, глубину записи, много ли в нашей области желающих привиться?

- Листы ожидания анализируются ежедневно, в обязательном порядке. Пункты вакцинации у нас работают до 21:00. Желающих привиться очень много, стараемся привить всех при отсутствии противопоказаний.

- Как вы считаете, удастся ли вакцинировать к осени 60% взрослого населения нашей области, чтобы создать коллективный иммунитет? Все-таки, это порядка 480 тысяч человек?

- Медицинские организации к этому готовы. Все зависит от поставок в область вакцины, которая, повторюсь, распределяется федеральным центром.

- Как и куда сообщить об отказе от прививки, если человек накануне заболел?

- По тем же каналам, по которым осуществляется запись на вакцинацию.

- Записываться в лист ожидания по-прежнему можно?

- Это можно сделать по телефону единого кол-центра 122, через регистратуру поликлиники, сайт госуслуг и на приеме у врача.